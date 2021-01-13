ملحن «ارفع إيدك»: اختيار تامر حسني لأغنية مونديال اليد كان موفقا

كشف الملحن إيهاب عبدالواحد، كواليس أغنية بطولة كأس العالم لكرة اليد «ارفع إيدك»، قائلا إنه سعيد لاستضافة كأس العالم، وهذا شئ يسعد أي مواطن مصري، خاصة أنها تجرى في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد في العالم، وتعد خطوة قوية، متابعا: «مبسوط أن الأغنية عاجبة الناس وطلعت على المستوى اللي تعبنا فيه، واشتغلنا عليه جامد، سواء أنا أو الفنان تامر حسني».

وأضاف الملحن إيهاب عبدالواحد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن اختيار الفنان تامر حسني لغناء هذه الأغنية بصوته موفق للغاية، إضافة لمروان موسى وهدى الشربيني، والتي فازت في مسابقة «تالنت شو» في الجامعة الأمريكية، وتعد موهبة صاعدة، كما أن مروان إضافة جميلة، لافتا إلى أن كلمات الأغنية للشاعرة منة عدلي القيعي، وتوزيع علي فتح الله.

واوضح أن الإخراج عبر بشكل كبير عن الأغنية، وبما أنها تسلط الضوء على حدث بالتالي تظهر كل عناصرها مكملة للموضوع، والأغنية بها روح رياضية.

وكان تامر حسني، قد أعرب في تصريحات سابقة، عن سعادته البالغة بتقديمه تلك الأغنية، حيث قال: «تشرفت باختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (ارفع إيدك) وكأس العالم السنه دي بتستضيفه مصر خلال أيام و ايضاً سأتشرف بتقديم حفل الإفتتاح بالصاله المغطاة باستاد القاهرة».

وتعيد هذه الأغنية التعاون الناجح بين منة القيعي وتامر حسني بعد كتابتها أغنية مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الأخيرة في ديسمبر الماضي.

كما قدمت مع تامر أغنية «ترجعلنا بالسلامة» المهداة للاعب مؤمن زكريا، كما تتعاون منة خلال الأغنية الجديدة مع الملحن إيهاب عبد الواحد والموزع علي فتح الله.