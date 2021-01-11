تميمة مونديال اليد تظهر في مدينة نصر

في إطار الحملة الترويجية لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وضع المتخصصون مجسما لتميمة البطولة في ميدان الساعة بمدينة نصر، وهو المكان الأقرب لاستاد القاهرة، الذي يستضيف بعض مباريات البطولة.

تركيب التميمة نوع من الترويج

وجاء تركيب التميمة كنوع من الترويج للبطولة، التي تٌعد الأهم في الفترة الحالية والتي تنال اهتمام كل الدول، وكذلك الدولة المصرية بمختلف وزاراتها في ظل مشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسبق وتم الترويج للبطولة بسير بعض السيارات، وكذلك تأكيد مسئولي التسويق بالبطولة عن تجهيز أسطول مراكب شراعية في النيل للترويج للبطولة العالمية.

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمجهود الكبير الذى قام به أعضاء لجنة المتطوعين بعد تواصل مجموعة عمل مرافقي المنتخبات باللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مع رؤساء البعثات المشاركة في البطولة في نسختها الـ27 التي تستضيفها مصر.