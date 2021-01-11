تامر حسني يطرح أغنية «ارفع إيدك» (فيديو)

طرح رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، أغنية «ارفع إيدك» والتي تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في القاهرة.

وقدّم تامر حسني، الأغنية بمشاركة مغني الراب مروان موسى والمطربة الصاعدة هدى الشربيني، في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر هذا العام، عبر حفل ضخم في ستاد القاهرة مساء الأربعاء المقبل، وتم تصوير فيديو كليب «ارفع إيدك»، منذ أيام بين أسوان والقاهرة ومدينة الجلالة.

وكان تامر حسني، قد أعرب في تصريحات سابقة، عن سعادته البالغة بتقديمه تلك الأغنية، حيث قال: «تشرفت باختياري لأكون الواجهة المصرية الفنية بتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد بعنوان (ارفع إيدك) وكأس العالم السنه دي بتستضيفه مصر خلال أيام و ايضاً سأتشرف بتقديم حفل الإفتتاح بالصاله المغطاة باستاد القاهرة».

وتابع: «تم تصوير الأغنية واخترت يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى وسأقدم لأول مرة صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغه الإنجليزية الكليب من اخراج المخرج الرائع أشرف حمدي و بشكر كل القائمين على العمل».

وتعيد هذه الأغنية التعاون الناجح بين منة القيعي وتامر حسني بعد كتابتها أغنية مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الأخيرة في ديسمبر الماضي.

كما قدمت مع تامر أغنية «ترجعلنا بالسلامة» المهداة للاعب مؤمن زكريا، كما تتعاون منة خلال الأغنية الجديدة مع الملحن إيهاب عبد الواحد والموزع علي فتح الله.