الجمهوريون يتبرأون من ترامب: ارتكب تجاوزات توجب العزل

تواترت الأحداث في الولايات المتحدة، وذلك رغم مرور أسبوع على عملية الاقتحام التي قام بها مؤيدون للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لمبنى «الكونجرس»، تزامنا مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في نوفمبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب رئاسة البلاد.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن زعيم الجمهوريين بمجلس «الشيوخ» الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ارتكب تجاوزات توجب العزل.

وكانت أحداث الكونجرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة يدعى «براين سيكنيك»، كما تم اعتقال حوالي 70 آخرين على الأقل.

وفي ديسمبر من العام الماضي، طالب «ماكونيل»، كبار نوابه الأعضاء الجمهوريين بمجلس«الشيوخ» بعدم الانضمام إلى أي أعضاء زملاء في مجلس «النواب» الامريكي قد يعترضون على نتائج انتخابات الرئاسة.

وأكد «ماكونيل»، أنه راض عن توجه الديمقراطيين لعزل ترامب، وذلك لاعتقاده أن ذلك سيسهل تخليص «الحزب الجمهوري» من ترامب.

وفي سياق متصل، كشف استطلاع رأي أن معظم الأمريكيين يحملون الرئيس الامريكي الحالي والجماعات المتعصبة للعرق الأبيض مسؤولية الهجوم علىى مبنى «الكونجرس» الامريكي في 6 يناير الجاري، فيما اعتبر مؤيدو ترامب أن حركة «أنتيفا» هي المسؤولة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأظهر استطلاع أجرته «رابطة مكافحة التشهير»، أن 67% من 1100 مشارك بالغ يعتقدون أن الرئيس الحالي مسؤول إما بشكل كبير أو إلى حد ما عن حصار «الكابيتول»، فيما قال 64% إن الجماعات اليمينية المتطرفة والمتعصبة للعرق الأبيض متورطة في الهجوم.

وكان ترامب، ألقى أمس الثلاثاء، بشكل خاص، باللوم على أعضاء «أنتيفا» اليسارية المتطرفة في اقتحام «الكونجرس» الأربعاء الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، وجه الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، توماس دونهو، انتقادات لاذعة إلى ترامب، وقال، في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، إن تصرفات الرئيس الحالي، الأسبوع الماضي، غير مقبولة على الإطلاق ولا مبرر لها بالمرة.

واعتبر دونهو، أن أفعال دونالد ترامب تقوض المؤسسات الديمقراطية والمثل الأمريكية

وأصيب 3 ديمقراطيين منتخبين في مجلس «النواب» الأمريكي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد عملية اقتحام «الكونجرس»، وقالت النائبة عن «نيوجيرسي» بوني واتسون كولمان، في تغريدة، إن نتيجة فحصها كانت إيجابية، فيما أعلنت النائبة عن ولاية «واشنطن» براميلا جايابال إصابتها بالفيروس. وكشف النائب عن «إيلينوي»، براد شنايدر، أنه أصيب بكورونا.