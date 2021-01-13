بعد معارضة «بنس» تفعيلها.. تعرف على المادة 25 من الدستور الأمريكي

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة إلى رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الثلاثاء، معارضته اللجوء إلى التعديل الـ25 لعزل الرئيس الحالي من منصبه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «بنس»، إنه لا يعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة الأمة أو يتفق مع الدستور الأمريكي، مضيفا أنه لن يستسلم إلى الألعاب السياسية بمجلس «النواب» في وقت حرج في حياة الأمة الأمريكية.

ودعا بنس، الديمقراطيين إلى العمل معه لخفض التوتر وتوحيد البلاد، مشددا على أن التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة هي إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة، ولا يمكن بتاتا استخدامه وسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه قاوم كل الضغوط الشديدة التي تعرض لها من داخل الحزب الجمهوري، لإبطال الأصوات الانتخابية من الولايات المتأرجحة التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن، وأوفى بواجبه الدستوري في المصادقة على فوز منافس الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالرئاسة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ونرصد أبرز المعلومات عن التعديل 25 من الدستور الأمريكي:

-نص التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي على 4 فقرات تتحدث جميعها عن كيفية عزل الرئيس، أو وفاته أو استقالته قبل إنهاء فترته الرئاسية، وما يحدث بعد عزله ومن يتولى الرئاسة حتى يأتي الرئيس الجديد.

- الفقرة الأولى، تحمل عنوان: «أحكام عزل الرئيس وخلافته» تنص على أنه في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.

-الفقرة الثانية تنص على أنه عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي «الشيوخ» و«النواب» بالموافقة على تعيينه.

-الفقرة الثالثة تنص على أنه عندما يبلغ الرئيس كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطياً تصريحاً بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة.

-الفقرة الرابعة تنص على أنه عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوازرات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونجرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.

-المادة الرابعة أضافت أنه عندما يبلغ الرئيس، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونجرس بقانون، وفي غضون 4 أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه.

-المادة الرابعة أوضحت أن الكونجرس يبت في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد، وإذا قرر الكونجرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.