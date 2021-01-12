المسلماني: مايك بنس وبومبيو لديهما طموح للوصول للرئاسة في 2024

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن إيران هي التي تقف وراء ضرب برج التجارة العالمي في 11 سبتمبر عام 2001، إن هناك تيار في الولايات المتحدة يرى أن تنظيم القاعدة فعل ذلك، وآخر يرى أن تنظيم القاعدة مدعوما من نظام صدام حسين، فعل ذلك، وتيار آخر يرى أن إيران هي التي دعمت القاعدة، وآخر يتهم السعودية بدعم القاعدة في هذه العملية، حتى بالمعنى الرسمي وليس الفردي الذي حدث.

روايات مختلفة حتى الآن

وأضاف «المسلماني» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذه كلها روايات مثل الرواية التي تقول إن القاعدة لم تفعل هذه الأحداث، وهناك الكثيرون ممن يدعمون هذه الرؤية.

الطموح السياسي بين بومبيو وبنس

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن مايك بومبيو لديه طموح سياسي، أن يصبح رئيسا لأمريكا، وأيضا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي يرغب في أن يكون رئيسا لأمريكا في 2024، وهو أكثر شخص يحمل فكر ترامب ويؤيده، وقد يحصل على أصوات الذين يؤمنون بأفكار ترامب ولكن لا تعجبهم شخصيته، ولكن هزيمة ترامب تعتبر هزيمة لمايك بنس.

تفسير تصرف بنس في الهجوم على الكونجرس

ولفت إلى أنه في واقعة الهجوم على الكونجرس، حاول «بنس» أن يظهر بمظهر رجل الدولة المسؤول وكشخص جمهوري عاقل ومتزن، وهو تصرف بطريقة لا تمنع ترشحه وفرصته في 2024، ومايك بومبيو هو الآخر يعتبر أقرب رجل لترامب ومسيطرا على القرار السياسي في البيت الأبيض، ويرى أن لديه فرصة في 2024، ويخطط لذلك من خلال الاقتراب من دول الخليج، والهجوم على إيران.