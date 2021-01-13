«غدر الصحاب».. نواب جمهوريون تخلوا عن ترامب ودعموا إجراءات عزله

مع مضي مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، في التصويت على مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف، أعلن العديد من نواب الحزب الجمهوري دعمهم لمحاكمة ترامب برلمانيا أو ما يعرف بإجراءات المساءلة.

وفي حين يتوقع أن تعارض الغالبية العظمى من النواب الجمهوريين تلك الخطوة، إلا أن مصادر جمهورية أفادت بتوقع تصويت ما بين 10 إلى 20 نائبا جمهوريا على المساءلة البرلمانية، بحسب ما أفادت شبكة cnn الأمريكية، اليوم الأربعاء.

ويرجح ارتفاع تلك الأرقام مع خروج بعض من أبرز الأصوات الجمهورية في وقت سابق تأييدا للمساءلة.

من جانبها قالت النائبة عن الحزب الجمهوري ليز تشيني، التي تتولى منصبا رفيعا في قيادة الحزب بمجلس النواب الأمريكي، التي أعلنت، مساء الثلاثاء، أنها ستصوت لصالح مساءلة ترامب.

وقالت في بيان إن ترامب «استدعى هذا الحشد، وألهب شعلة هذا الهجوم» على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير، أكد تأييدها للمساءلة.

إضافة إلى تشيني، أعلن كل من جون كاتكو، وآدم كينزينجر، وفريد ابتون من الحزب الجمهوري حتى الآن تأييدهم لصالح تلك الخطوة.

كما أعلن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، في وقت سابق، أنه سعيد بتوجه الديمقراطيين لعزل الرئيس الأمريكي، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية.

وأضاف أنه أبلغ مساعديه أنه يعتقد أن ترامب ارتكب مخالفات تستوجب عزله.

وفي السياق ذاته، صوّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بالموافقة على قرار يطالب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، والذي يسمح له بعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أو تنحيته عن مهامه.

وكانت بيلوسي قد حذرت بنس من أن مجلس النواب لن يتوانى عن إطلاق محاكمة برلمانية ثانية لترامب إذا لم تتم تنحية الرئيس بموجب التعديل الدستوري.