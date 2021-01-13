تحرير 41 «محضر عدم ارتداء كمامة» وغلق 7 مقاه في حملات بدمياط

شنت الوحدتين المحليتين بدمياط وفارسكور، حملات مكثفة استهدفت المطاعم والمقاهي بعدة مناطق في المدينتين وبعض القرى، أسفرت عن تحرير 21 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية 50 جنيها، بالإضافة لغلق وتشميع 4 مقاهٍ تقدم الشيشة للمواطنين بفارسكور، و 3 ورش ومقهى بدمياط لمخالفة مواعيد الغلق.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة الدكتور عثمان شعلان وإيمان يوسف نائب رئيس المدينة، حملاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 14 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

كما شنت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج برئاسة محمد عبد الغني، رئيس المدينة، حملة استهدفت عددا من المنشآت ذات الأنشطة المختلفة من كافيها ومطاعم ومحلات تجارية بالمدينة، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة بغرامة فورية قدرها 50 جنيها.

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشن حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وكافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن.