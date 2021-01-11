تحرير 19 محضر كمامة وغلق 3 منشآت في دمياط

شنت الوحدة المحلية بفارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، حملاتها لمتابعة تطبيق هذه التوجيهات، حيث أسفرت الحملة اليوم عن غلق ورشتين مخالفتين لقرار الغلق وتحرير 6 محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة الواقعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

هذا وشنت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج، تحت إشراف محمد عبد الغني، رئيس المدينة، وبمشاركة غادة محسن غنام، نائب رئيس المدينة وقسم البيئة بالوحدة، حملة لمتابعة تطبيق هذه التوجيهات.

تحرير 5 محاضر لعدم ارتداء الكمامة

وأسفرت الحملة، التي استهدفت عددا من المنشآت ذات الأنشطة المختلفة من كافيهات ومطاعم ومحلات تجارية بالمدينة عن ضبط 5 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة الواقعية وتم تحرير محاضر فورية بغرامة فورية قدرها 50 جنيها.

وفي السياق ذاته، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط حملة انضباطية لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من الأنشطة والمحال والمطاعم داخل أحياء مدينة دمياط، حيث استهدفت الحملة مراجعة مدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

غلق وتشميع مقهى لتقديمه كمية كبيرة من الشيشية

أسفرت الحملة عن ضبط 8 مخالفات عدم ارتداء الكمامات وتحرير 8 محاضر فورية بالتصالح بقيمة الحد الأدنى للغرامة 50 جنيه، بإجمالي غرامات محصلة بمبلغ 400 جنيه.

وتم غلق وتشميع مقهى، لتقديمه كميات كبيرة من الشيشة، ومخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020م.

هذا وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور حملة مكبرة لضبط مكبرات الصوت شملت كفر العرب وكفر الشناوى بهدف إعادة الانضباط للشارع والحد من حدوث التلوث الضوضائى وازعاج المواطنين وتم التعامل مع المخالفين فى إطار القانون.