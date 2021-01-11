محافظ دمياط تأمر بإزالة دور علوي مخالف خلال جولتها بـ«البساتين»

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة لقرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك للوقوف على الوضع الخاص لعقار بطريق السبخة تم تقديم طلب تصالح فى مخالفات البناء بشأنه، إلا أن مالكه قام ببناء دور ثالث علوي بالمخالفة في ظل أزمة كورونا.

وأصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ورئيس الوحدة المحلية بالقرية، بإصدار قرار إزالة للدور المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفة، مؤكدة التصدى الحاسم لجميع المخالفات، وعدم التهاون مع المخالفين مشددة على إتخاذ كافة الخطوات الرادعة فى هذا الشأن.

كما أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم ، جولة ميدانية بعدد من المناطق بمدينة دمياط رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدرة المتابعة و التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام و رؤساء الإدارات الهندسية والمشروعات والطرق بالوحدة المحلية ، إذ استهلت المحافظ تلك الجولة بزيارة شارع 20 بقرية العنانية والمقرر تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله به.

وقامت محافظ دمياط بالمرور على الشارع الواصل بين طريقي منطقة باب الحرس و(السيالة - بورسعيد)، وبحثت آليات وضع خطة متكاملة لتنفيذ عمليات رد الشيء لأصله، متضمنة كافة أعمال رفع الكفاءة وكذا تخصيص أماكن لانتظار السيارات وتخطيطه وفقاً للمخطط التفصيلى للمنطقة.

وفي سياق آخر، قاد اللواء محمود ضياء الدين عيسى، رئيس مدينة مدينة ميت أبو غالب، حملة مسائية، بالتنسيق مع إدارة المتابعة بالمحافظة وإدارة الإشغالات بالمدينة، للتأكد من اتخاذ المواطنين الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتدائهم الكمامة، ما أسفر عن تحرير 6 محاضر مخالفة وتوقيع الغرامة الفورية المقررة وقدرها 50 جنيهًا طبقًا لقرار رئيس الوزراء.

وقامت الوحدة المحلية بمدينة ميت أبو غالب، وبالتنسيق مع المجتمع المدنى بتوفير كمية من الكلور لتطهير منطقتي فرن أبو علي وعزبه ليبيا.