نائبان يتبرعان بأجهزة كمبيوتر وحقن لقسم «غسيل كلوي» ومديرية صحة دمياط

تبرع النائبان محمد علي أبو حجازي والمهندس وليد صلاح التمامي «عضوا مجلس الشيوخ» بـ100 أمبول أبيوتين 4000 لقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى التخصصي، وكذلك التبرع بـ10 أجهزة كمبيوتر، و3000 جوانتي لاتكس لمديرية الصحة.

وفي وقت سابق، كلف النائبان شركة لتطهير وتعقيم مسجد «الرحمة» بالحى الأول المجاورة الثالثة بدمياط الجديدة، على نفقتهم الخاصة استكمالاً لسلسلة مبادرة «نحن معك»، التى بدأت بدعم الصحة والمستشفيات بالمستلزمات لمواجهة كورونا وتجهيز أقسام الجراحات التخصصية للأسنان بقسم أول ومستشفى التخصصي ومركز الكلى بمستشفى السرو وغيره.

كما تم الإتفاق مع الشركة بأن يتم أعمال التعقيم والتطهير باستخدام بخار المياه الساخن والمطهرات بدرجة حرارة 170 مئوية قبل صلاة جمعة بالقرية التى يلتقى بها النواب للتعرف على مشاكلها؛ وذلك حفاظا على النفس.

وفي سياق منفصل ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، الإجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى الذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، و أحمد عامر مدير مديرية الإسكان ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام و المديرية المالية.

وبدأ الاجتماع بمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات لجان صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بشأن الموقف الخاص بالثلاث عمارات الصادر لهم قرار إزالة بكفر سعد، وذلك بعد إزالة عمارتين منهم، بالإضافة إلى إعادة طرح البيع بالمزاد العلنى للوحدات السكنية التى كانت مخصصة كسكن إدارى لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى وكذا عرض الإجراءات المتخذة لبدء ترميم عمارة الإسكان الاقتصادى «الفابريكات» وتنفيذ قرار الإزالة الصادر لـ4 عمارات أخرى، فضلاً عن إجراءات تقييم القيمة الايجارية لعدد من الوحدات بالعمارة رقم 44 بمساكن الشهابية بمدينة دمياط.

وناقشت «محافظ دمياط»، المحاور المُتعلقة بمقترح رفع قيمة سداد نقل ملكية الوحدات السكنية إلى آخرين بموجب توكيلات او عقود بيع بعد سداد ثمنها وكافة الأقساط المطلوبة، و موقف الوحدات السكنية التى يتم تحويلها لنشاط تجارى او ترفيهى وتقنين أوضاعها وذلك فى ضوء القرارات الصادرة فى هذا الشأن ، إذ أكدت على تشكيل لجنة تضم مهندسين وأساتذة جامعات لتحديد الأسعار وعدد الوحدات و عرضها خلال الجلسة المقبلة.

والتقى النواب بأهالي قرية البصارطة، للتعرف على مشاكلها من (طرق وصرف صحي وغاز ومناطق لم تدخل الحيز العمراني وتزايد فى العوايد والرسوم المفروضة على الورش المغلقة والنظافة واحتياج الوحدة المحلية لأدوات ومعدات لاستيعاب كمية القمامة بالقرية) حيث استمع النواب لمشاكل القرية، وذلك بحضور المهندس محمد الحصى عضو مجلس النواب.