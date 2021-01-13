ارتفاع يومي لإصابات كورونا في الصين وأمريكا تسجل 215 ألف حالة

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم فى إصابات فيروس كورونا بـ215 ألف حالة، في حين تتأرجح الإصابات بالفيروس في الصين حاليًا بين 60 و100 حالة، رغم أنها المصدر الرئيس لتفشي الوباء.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية 215 ألفًا و805 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا، فضلًا عن 4 آلاف و327 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الجامعة إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22 مليونًا و838 ألفًا و110 حالات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 380 ألفًا و670 حالة، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 107 حالات بعدوى محلية خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87 ألفاً و706 حالات، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند أربعة آلاف و634 شخصًا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن الإصابات المحلية تم تسجيلها بواقع 90 حالة في مقاطعة خبي بشمال الصين، و16 في مقاطعة هيلونغجيانج، وحالة واحدة في مقاطعة شانشي، فيما تم تسجيل ثماني إصابات وافدة من الخارج ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى أربعة آلاف و451 حالة غادر منها أربعة آلاف و165 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

كما تم أمس تسجيل 38 حالة جديدة بدون أعراض بينها ثلاث حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 556 حالة منها 256 وافدة من الخارج.

فى السياق سجلت وزارة الصحة الهندية 15 ألفا و968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و495 ألفا و147 شخصا.

وأوضحت الوزارة وفقًا لقناة «إنديا تي في» الهندية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة ذاتها 202 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 151 ألفًا و529 شخصًا.