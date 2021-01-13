قومي المرأة: أداء الشوباشي في الجلسة الإجرائية للنواب مشرف للغاية

قالت هبة باشا عضو المجلس القومي للمرأة، إنّ إدارة النائبة فريدة الشوبائي، للجلسة الإجرائية لمجلس النواب أمس، كان مشرفا للغاية، إذ ترى مصر المشهد للمرة الاولى في تاريخها، بأن تعتلي امرأة منصة مجلس النواب، لكن هذه المرة تقف وراء الشوباشي قيادة سياسية تناصر المرأة: «ستات مصر محظوظة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلما راهن على السيدة في أي موقف تثبت وجهه نظرة الصحيحة، وأنّها قادرة على أن تثبت كفاءتها وجدارتها».

نسبة السيدات في البرلمان زادت بعد تعيينات الرئيس

وأضافت باشا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية إكسترا نيوز: «نادينا طويلا بأنّ البرلمان والحياة النيابية بشكل عام يزيد فيه عدد السيدات، كنا بنطمح وقتها في نسبة كبيرة وكنا 15%، وأدرنا أن نكون 30%، وبعدها جاءت التعديلات التشريعية بنسبة 27%، وهذه النسبة زادت بالتعيينات التي وجّه بها الرئيس للسيدات».

أدوار السيدات سيكون بها نوع من الكفاءة والإضافة للبرلمان

وتابعت، «عند النظر لخريطة السيدات المرشحات أمس نجد أنّهن متنوعات في السن، والفكر، الخبرات، والمهنة، ووجودهن إثراء لكل اللجان سواء الاقتصادية، التشريعية، الصحة، وبالتالي ستكون أدوارهن بها نوع من الكفاءة ووجودهن سيكون إضافة كبيرة للبرلمان».

تعيين علي جمعة في البرلمان يحافظ على تمسك الأسرة المصرية

ووجّهت باشا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيينه الدكتور علي جمعة، الذي يعد رأيه وسطي في قضايا الأحوال الشخصية، ما يجعل الآراء تسير في اتجاه معتدل ويحافظ على تمسك الأسرة المصرية: «متفائلين جدا المرة دي بتركيبة البرلمان واللي حصل في الجلسة».