القومي للمرأة: 20 ألف حملة طرق أبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن حملات طرق الأبواب لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وصل عددها في القرى حتى يناير قرابة الـ20 ألف، مبدية سعادتها بالتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة، في مبادرة "مراكب النجاة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ 2019، حيث بدأ العمل في المحافظات التي بها هجرة غير شرعية، مثل الفيوم والبحيرة والغربية والمنيا، ووصل عدد القرى التي استهدفتها الحملة 138 قرية، ومليون سيدة ورجل وأطفال.

وأضافت "مرسي" خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المبادرة تخاطب الاسر لوضع حلول اقتصادية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تغني عن الهجرة غير الشرعية، وخلق طرق جديدة عنها، وتفتح مداركهم بوجود فرص، لافتة أن ما يميز هذه المبادرة، هو تعاون كافة الجهات الحكومية المعنية.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل مع اللجنة الوطنية لمنع زواج القاصرات، وجرة تقديم قانون لمنع زواج القاصرات للحكومة، وسمي بـ"منع زواج الأطفال"، لافتة إلى أن هذه الظاهرة لا تتعدى 1.2% حسب تعداد 2017، لكن مستقبل الطفل هام وضمان لمستقبله، لافتة إلى أنه جرى تعديل تسمية القانون من "زواج القاصرات" لـ"منع زواج الأطفال"، متوقعة صدور القانون من قبل البرلمان الحالي أو المقبل، مشيرة إلى أن القانون لم يجرم فقط للمأذون ولكن تشمل الأب أو ولي الأمر.

وأوضحت إلى أن المجلس بالتعاون مع اللجنة الوطنية بشأن عاملات المنازل، وعمل على إقرار عقد عمل بين العاملة وصاحب العمل على حقها في المرتب والإجازات ما يعتبر نوع من التعاقد.

كما أجرى المجلس مباحثات مع وزارة الداخلية والتضامن والعدل والقوى العاملة لدراسة حل تلك القضية خاصة السيدات، وجرى التوصل بأن كل هذه الجهات لديها خدمة يمكن تقديمها للعاملة، حيث بإمكانها إصدار رخصة مزاولة مهنة عن طريق تقديم طلب لمكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة، وبالتالي أصبحت مهنة معتمدة، وإثباتها على بطاقة الرقم القومي، ولهم الحق في الاشتراك بالتأمين الاجتماعي الشامل.