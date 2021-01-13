المونوريل.. رحلة القطار السريع من عواصم العالم إلى القاهرة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «المونوريل.. رحلة القطار السريع من عواصم العالم إلى القاهرة»، حيث يربط شرق وغرب القاهرة لعمل مجتمع عمراني جديد هو العاصمة الإدارية الجديدة، وجرى تصميم مشروعين من أهم مشروعات النقل الموجودة، وهما مشروع مونوريل خط السادس من أكتوبر، ومشروع المونوريل خط العاصمة الإدارية.

ويربط مشروع السادس من أكتوبر، مدينة أكتوبر الجديدة مع جميع التجمعات الموجودة في غرب القاهرة ومدينة السادس من أكتوبر في المحور المركزي والمنشآت التعليمية الموجودة في المنطقة الصناعية وجامعة الأهرام والجامعة الكندية والمنطقة الصناعية، ويمر بميدان الحصري أكبر ميادين السادس من أكتوبر، ليمر بعدها بمحور 26 يوليو بربطه بين محور المنصورية، فمحور المريوطية وصولًا لمنطقة المهندسين في محطة وادي النيل بالخط الثالث.

وفي الخط الثالث، تبدأ محطة وادي النيل ليحدث التكامل مع جميع خطوط النقل بالخطين الأول والثاني، وصولًا إلى محطة الاستاد، وعندها يمكن التنقل إلى مدينة نصر من شارع يوسف عباس مرورًا بشارع زاكر حسين، بعدها يمر بمناطق الحي السابع والحي السادس، ويبدأ في المرور بامتداد حسن المأمون مرورًا بمحور المشير طنطاوي، وهناك مدينة المعارض العالمية الموجودة بمنطقة ستاد الدفاع الجوي، بعدها يأتي الدور على شارع التسعين لخدمة كل مناطقه في التجمع الخامس، بعدها يمكن المرور بشارع التسعين الجنوبي، لخدمة كل الجامعات، مثل الجامعة الأمريكية وجامعة المستقبل وغيرهما.