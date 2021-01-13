«جامع» تبحث مع «التجاري وفا بنك» سبل الاستفادة من البرامج التمويلية

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع هشام سفا العضو المنتدب لـ«التجاري وفا بنك» في مصر، حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من تواجد البنك في دول القارة الأفريقية، لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة، خاصة في ظل التوجة الحالي للحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك مع دول القارة، وحضر اللقاء عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك.

واشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية لـ«التجاري وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية بـ15 دولة أفريقية يتواجد بها البنك، وبصفة خاصة دول غرب القارة.

ولفتت «جامع» إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنك وجهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية فيما يتعلق بتمويل الصادرات المصرية للاسواق الافريقية، مشيرة إلى إمكانية تنظيم لقاء موسع يضم ممثلي المجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري ومسؤولي البنك للاتفاق على برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين بدول القارة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون بين البنك ودوائر الأعمال المصرية لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر ودول القارة الإفريقية، من خلال تمويل إنشاء مشروعات صناعية مصرية بالقارة، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من البنك في تفعيل اتفاقية أغادير لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول أعضاء الاتفاقية، والتي تشمل مصر والأردن وتونس والمغرب.

ونوهت «جامع» إلى أهمية مشاركة البنك ببرامج تمويل القطاع الصناعي في السوق المصري، وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل بمشروعات المجمعات الصناعية التي تنشئها الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت مؤخراً 7 مجمعات صناعية تضم 1657 وحدة انتاجية، كما يجرى العمل على طرح 6 مجمعات صناعية جديدة أغلبها في محافظات الصعيد.

ومن جانبه، أكد هشام سفا العضو المنتدب لـ«التجاري وفا بنك»، حرص البنك على التواجد بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن البنك يعمل حالياً على تطوير محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات التجارية والصناعية فى السوق المصري.

وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الأعمال المصري من خلال 64 فرعاً للبنك تغطي عدداً كبيراً من محافظات الجمهورية، مرحباً بتعزيز التعاون مع كافة المستثمرين المصريين وتقديم آليات تمويلية، سواء لمشروعات تُنشئ داخل السوق المصري أو في أسواق الدول الأفريقية.