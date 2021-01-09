نيفين جامع: معرض «الإحلال والتجديد» أدى دوره.. وشرط السن قابل للتغيير

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نجاح المعرض الأول لـ«تكنولوجيا الإحلال والتجديد»، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل بالطاقة النظيفة، وإحلال وتجديد السيارات المتهالكة القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي؛ وأشارت إلى أن الإقبال الكبير خلال أيام المعرض دليل على نجاح المبادرة، واهتمام المستهلك المحلي بالسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعمليات التحويل والإحلال.

وقالت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج الإذاعي «عربيتي» على «راديو مصر»، إن المبادرة بدأت بسيارات الأجرة والميكروباص، إلا أن الرئيس أصدر قرارًا بدخول السيارات الملاكي ضمن المبادرة لتوفير سيارة تعمل بالطاقة النظيفة والحد من استهلاك الوقود العادي، مشيرة إلى العمل على دراسة كافة الجوانب المالية والإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمبادرة لتوفير أسهل الإجراءات للمستهلك.

وأشارت إلى أن جميع السيارات القديمة التي سيتم تخريدها من المقرر دخولها في صناعات الحديد للاستفادة منها، في حين سيتم التخلص من بعض مكونات السيارات مثل البطاريات، وذلك بمعرفة وزارة البيئة المشاركة في البرنامج القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكدت «جامع» أن شرط عدم زيادة سن المتقدم بسيارته بمبادرة الإحلال والتجديد عن 55 عامًا قابل للتغيير حسب الأعداد المتقدمة على الموقع، ويمكن إجراء دراسة لمد السن.

وأضافت خلال حديثها، أنه عقب النجاح الذي قدمه المعرض الأول للمبادرة، من المتوقع أن يتم إقامة معرض آخر خلال العام المقبل، لزيادة التوعية بالعمل بالطاقة النظيفة وزيادة السيارات داخل السوق المحلي؛ ونوهت إلى أنه ضمن الخطط القادمة دراسة جذب المستثمر الأجني لزيادة حجم الاستثمار المحلي، والاهتمام بملف الصناعة المحلية بقطاع السيارات.

يُذكر أن عدد السيارات المستهدف تخريدها وإحلال بدلًا منها بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي خلال الـ5 سنوات المقبلة، نحو 1.3 مليون سيارة ملاكي، و240 ألف سيارة ميكروباص، و50 ألف سيارة تاكسي؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى 55 ألف سيارة تاكسي وملاكي، وفي شهر أبريل 15 ألف ميكروباص، إضافة إلى تحويل 147 ألف سيارة لم يتجاوز عمرها نحو 20 عامًا للعمل بالغاز الطبيعي داخل السوق المحلي.