نيفين جامع: الرئيس طلب إشراك أصحاب السيارات الملاكي في مبادرة الغاز

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال وتحويل المركبات إلى الغاز الطبيعي، حين قمنا بعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان الغرض منها استهداف سيارات الأجرة والميكروباص، بالعمل على السيارات المتقادمة التي مر عليها أكثر من 20 سنة بغرض إحلالها لسيارات غاز، لأن تكاليف ومصاريف التشغيل الخاصة بالغاز أقل بكثير مقارنة باستخدام الوقود التقليدي من بنزين وسولار، وتوفر على مالك السياراة حوالي 50% من التكلفة، مما سينتج عنه زيادة في دخله، لأنك قللت من مصاريفه، وفي نفس الوقت نستخدم الغاز الطبيعي المتاح الآن بوفرة، وهو ما سيقلل من فاتورة استهلاك البنزين والسولار، وبالأخص السولار.، وحينها طلب الرئيس أن تشمل المبادرة أصحاب السيارات الملاكي أيضا.

وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، بحلقة اليوم من برنامجه «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة «mbc مصر»، ولكن حين كنت أعرض الأرقام التي تستهدفها المبادرة، «الرئيس قالي طب وأصحاب العربيات الملاكي، المواطن ده مش من حقه يركب عربية كويسة، بتعمل بالغاز، وينزل كدا يمشي بيها في الطريق كويس ومعاه عيلته ويبقى مبسوط، وفي نفس الوقت نوفرله تكلفة البنزين».

وزيرة التجارة والصناعة: إقبال كبير من المواطنين لإحلال سياراتهم لتعمل بالغاز الطبيعي

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، «من هنا بدأنا في عمل حصر، وبدأنا بفعل في ضم السيارات الملاكي للمبادرة»، مشيرة إلى أن هناك إقبالا كبيرا جدا، من قبل أصحاب السيارات الملاكي، بعد افتتاح الرئيس للمعرض، وتقدموا بطلبات إحلال سياراتهم للغاز الطبيعي.

وأردفت، «المعرض كان الغرض منه إتاحة وعرض نماذج من العربيات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وبالأخص العربيات المجمعة والمصنعة محليا، حتى يستطيع المواطنون أن يروا تلك العربيات على أرض الواقع ويتعرفوا على مميزاتها، وإلى جانب ذلك يتعرفوا على الجانب التمويلي وأمور التقسيط والمدة وفترة السداد».

وزيرة التجارة والصناعة: للمرة الأولى فترة التقسيط تمتد لـ 10 سنوات

وكشفت الوزيرة، «نتيح للمواطنين سداد اقساط العربيات على فترات طويلة تصل إلى 10 سنوات، وبفائدة لا تتخطي نسبة الـ 3% فقط، ونسبة الفايدة دي عمرها ما حصلت بالمناسبة»، مشيدة بمحافظ البنك المركزي، ودوره في وضع برنامج تمويلي مميز، لدعم المبادرة وتشجيع وحث المواطنين عليها، فوصلنا إلى نظام تقسيط 10 سنوات بفائدة 3%، وهذا يحدث للمرة الأولى، لأن «العادي كان 5 سنوات، ويوم ما كنا بنعمل ميزة كنا بنصل لـ 7 سنوات وعمرنا ما وصلنا لـ 10 سنين».