السجن 6 أعوام لصياد بتهمة الإتجار في المخدرات بكفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وبحضور إسلام محمد الحمادي، وكيل النائب العام، بمعاقبة متهم حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته مخدرات وسلاح أبيض.

تعود أحداث القضية رقم 10384 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم1980 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، إلى 17 أغسطس الماضي، حينما جرى ضبط المتهم« بدري.ا.م.ن»،24عاماً، صياد، مقيم بقرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ، وبحيازته كمية من جوهر الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن« مطواه قرن غزال»، بهدف الإتجار في المخدرات.

وتبين من أوراق القضية، أنه جرى ضبط المتهم داخل منزله وبتفتيشه عثر على كمية من جوهر الهيروين، وباستكمال تفتيشه عثر على سلاح أبيض«مطواه قرن غزال»، وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وبمواجهته اعترف حيازتها بقصد الإتجار في المواد المخدرة.

وفي وقت سابق، قضت نفس الدائرة ، حضوريًا بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته مخدرات وسلاح أبيض، في القضية المقيدة في 18 سبتمبرالماضي، حينما ضُبط المتهم «أحمد .م.ن»، 29 عاماً، نجار مسلح، مقيم بقرية كفر الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وبحيازته كمية من جوهر الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن «مطواه قرن غزال»، وذلك بهدف الإتجار في المخدرات، بعدما جرى ضبط المتهم وبحيازته الهيروين والسلاح في منزله.