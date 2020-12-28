السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ"تاجر هيروين" بكفر الشيخ

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، عما أسند إليه من اتهامات بالاتجار في مادة "الهيروين" المخدرة.

وأمرت المحكمة، في جلستها برئاسة المستشار حسام الدين صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، بمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين، وقررت إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

أصدرت المحكمة قرارها المتقدم في القضية رقم 12466 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1551 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أمر بإحالة المتهم "محمد ج. أ."، 38 سنة، عامل، يقيم بمدينة بلطيم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بالإتجار في مادة الهيروين المخدرة.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم المذكور، أحرز في 13 سبتمبر 2020، جوهر الهيروين المخدر، بقصد الإتجار، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدون ترخيص، وطلقة خرطوش تستخدم في ذات السلاح.

وفي وقت سابق، عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، متهماً بهتك عرض طفلة، بالسجن 6 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وسداد 10 آلاف وواحد جنيه للمدعي بالحق المدني.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وحضور أحمد يسري، وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، وسامح عزيز.

صدر الحكم حضورياً في أحداث القضية رقم 3948 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 440 لسنة 200 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المتهم "السيد.م.ع، 30 عاماً، مقيم بقرية مسير، عامل أحذية، بدائرة كفر الشيخ، لأنه في 8 مارس الماضي، هتك عرض الطفلة "ملك.ا.ا"، التي لم تبلغ 18 عاماً.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم هتك عرض المجني عليها أثناء إصلاح أحذيتها لديه، وتبين صحة الواقعة من خلال تحريات المباحث.