عاجل.. بدء الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي

بدأت الجلسة البرلمانية الثانية لـ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، منذ قليل.

وكانت النائبة فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الإجرائية، أعلنت فوز المسشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب 2021، أمس.

وفاز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب بأغلبية 508 أصوات بعد عملية التصويت، وبلغ إجمالي عدد الأصوات 587 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 11، وعدد الأصوات الصحيحة 576، وفاز المستشار حنفي جبالي بـ508 أصوات، وحصل اللواء محمد صلاح أبو هميلة على 57 صوتًا، والنائب محمد مدينة بـ9 أصوات، والنائب أحمد دراج بصوتين فقط.