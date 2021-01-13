رئيس مجلس النواب: بعض الأعضاء لم يبدوا رغبتهم بالانضمام للجان النوعية

بدأت الجلسة العامة الثانية من عمر مجلس النواب الجديد، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وحرص رئيس المجلس على اكتمال نصاب الانعقاد، وقال «باسم الله.. باسم الشعب.. نفتتح الجلسة»، ونوه إلى أن ترتيب جلوس الأعضاء في الجلسة الإجرائية أمس لم يعد ساريًا بالنسبة للجلسات بعد ذلك، لاسيما أن جلسة أمس كان لها اعتبارات وظروف خاصة.

وقال «سنراعى مقاعد الوزراء بحكم تخصيص المقاعد الأمامية بالقاعة لهم، وكذلك مقعدي الوكيلين، وستستمر الأمور كما يرام».

وأشار «جبالي» إلى أن الجلسة اليوم قصيرة لكنها تمهد لجلسات الغد الطويلة، والتي ستشهد انتخابات مكاتب اللجان النوعية، لافتًا إلى أنه تبين بعد المراجعة عدم استيفاء العديد من النواب لمعايير المشاركة، أو اختيار اللجان التي يريدون الانضمام لها في دور الانعقاد الأول.

ومن المقرر أن يتم اليوم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

قوائم تشكيل اللجان

ومن المنتظر أن يُعلن غدًا الخميس، قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، وذلك بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات التي سيتقدم بها بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان، ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة في الجلسة الثانية.

نص اللائحة الداخلية للبرلمان

ووفق نص اللائحة الداخلية للبرلمان، بالمادة 41 منها، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.