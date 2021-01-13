«المالية» تنفي امتناعها عن صرف مستحقات تجار «ما يغلاش عليك»: غير صحيح

ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة «ما يغلاش عليك»، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الوزارة، والتي نفت هذه الأنباء.

وأكدت «المالية» أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة «ما يغلاش عليك»، مُوضحةً أن الوزارة صرفت هذه المستحقات للتجار الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة، حيث تتم عمليات الصرف من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوكز

وأشار إلى أن الاستمرار في صرف مستحقات التجار المشاركين في هذه المبادرة، فور استيفاء المستندات المطلوبة، مُناشدةً التجار الذين شاركوا بالمبادرة ولم يستوفوا جميع مستنداتهم المطلوبة، بسرعة موافاتها لصرف كل مستحقاتهم.

وتتضمن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة، رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.

وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).