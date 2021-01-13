دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع.. غموض ورومانسي وأكشن

تعرض السينمات المصرية هذا الأسبوع 6 أفلام جديدة تختلف بين الدراما والتشويق والرومانسي والكوميدي، ومع توافر الأفلام الجديدة على المنصات المختلفة يظل مشاهدة الفيلم بالسينما له متعة خاصة، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» تفاصيل الأعمال الجديدة لاختيار فيلمك المفضل على النحو التالي:

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تدور أحداث الفيلم حول سارة التي تتطلع لشراء شقة في لوس أنجلوس مع حبيبها، لتبدأ معه حياة جديدة، لكن فرحتها لم تكتمل وتبدأ سماع أصوت غريبة لتكتشف حقائق مروعة عن جيرانها والعقار الذي تسكن به.

أبطال الفيلم ناعومي جروسمان، نيكول بريدون بلوم، آلان بلومنفلد، جيلز ماثي، تيلور نيكولاس، والمخرج ديفيد مرمور.

Guns Akimbo

تدور أحداث الفيلم حول مايك الذي يتورط في مهمة غامضة عندما يستيقظ ويجد مسدسين في يديه لتصبح حياته في خطر.

أبطال الفيلم دانيال رادكليف، سمارة ويفنج، هاناكو فوتمان، جيه. ديفيد هينزا، كين توماس، جاكلين لي جيورتس، والمخرج جيسون لي هودين.

Inheritance

تدور أحداث الفيلم حول أب من عائلة ثرية يتوفى فجأة، تاركًا لابنته إرثا صادما يهدد بتدمير حياتهم، وتتوالى الأحداث في إطار من الغموض.

أبطال الفيلم ليلى كولينز، كوني نيلسن، سايمون بيج، شاس كراوفورد، والمخرج فون ستاين.

Wild Mountain Thyme

في إطار من الدراما والرومانسية، يقع زوجين بأيرلندا في صراع عائلي بسبب نزاع على أرض بين عائلتيهما، لتصبح قصة الحب بينهما على وشك الانتهاء للأبد.

أبطال الفيلم إيميلي بلانت، جايمي دورنان، جون هام، كريستوفر والكن، ليديا مكجينيس، دانا ديلاني، والمخرج جون باتريك شانلي.

Horizon Line

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يسافران في رحلة لجزيرة بعيدة لحضور زفاف، لكن يحدث ما هو غير متوقع بإصابة الطيار بأزمة قلبية ويحارب الزوجين للحفاظ على حياتهما.

أبطال الفيلم ألكسندر دريمون، أليسون ويليامز، كيث دايفيد، بيرل ماكي، جيماين هنتر، لامين تامبا، والمخرج ميكائيل مارسيماين.

The Good Girls

تدور أحداث الفيلم حول صوفيا التي تعيش في حياة تتسم بالرخاء والبزخ، حتى يتعرض زوجها لأزمة اقتصادية تجعل حياته تبدأ في الانهيار وتبدأ رحلة التأقلم مع الأوضاع الجديدة.

أبطال الفيلم إلسي سالاس، فلافيو ميدينا، كاساندرا شيانجيروتي، جوانا موريللو، باولينا جايتان، خيمينا جويرا، والمخرج أليخاندرا ماركيز أبيلا.