بينها «طيور الظلام» و«معالي الوزير».. حكاية 5 أفلام أنتجها وحيد حامد

أعمال عديدة شكلت علامات فارقة في تاريخ السينما والدراما المصرية، استطاع الكاتب الراحل وحيد حامد كتابة تاريخه الفني من خلالها، وذلك على مدار ما يقرب من 40 عاما، عن طريق قربه من الشارع المصري واختياره لشخصيات تعبر عن صوتهم ومشاعرهم، لتصبح لسان حال الشعب في كل قترة من الزمن، حيث خاطب جميع الفئات وعشقه الصغير والكبير.

واليوم، رحل الكاتب العبقري، وأحد أفضل من أمسك بالقلم في السينما والدراما المصرية، ولكن ما لا يعرفه عنه الكثيرون أن قدرته الإبداعية لم تقتصر على الكتابة فقط، بل تطرقت أيضًا للإنتاج الفني.

وخلال مشوار وحيد حامد أنتج 5 أفلام مهمة في تاريخ السينما المصرية لنجوم كبار، وهي:

الأولة في الغرام

أنتج الكاتب الراحل فيلم «الأولة في الغرام» علم 2007، من بطولة الفنان هاني سلامة، وهو من تأليفه أيضًا، ويحكي عن شاب مستهتر يعيش مع عمه الغني بعد وفاة والده، حتى يقرر عمه أن يتركه ليعتمد على نفسه، فتنشأ العديد من المشكلات الكوميدية.

معالي الوزير

وجاء فيلم معالي الوزير، بطولة أحمد زكي من تأليف وإخراج وحيد حامد عان 2002، وتدور أحداثه حول شخص يصبح وزيرًا عن طريق الخطأ والصدفة، وينجح فى البقاء في منصبه فترة طويلة، وخلالها تصيبه الكوابيس البشعة واحدة تلو اﻷخرى.

سوق المتعة

كما كان فيلم سوق المتعة، بطولة محمود عبد العزيز، من تأليف وإنتاج الكاتب الراحل عام 2000، وقصته تدور حول شخص سجن ظلمًا لمدة 20 سنة، وبعد خرجه من السجن قررت العصابة تعويضه عن المدة التى قضاها بالسجن بمبلغ كبير وتتوالى الأحداث.

طيور الظلام

وجاء فيلم طيور الظلام بطولة عادل إمام 1995، من تأليف ومشاركة في الإنتاج للكاتب وحيد حامد، وتدور قصته حول ثلاثة محامين أصدقاء، جمعت بينهم الزمالة، وفرقت بينهم المصالح والأهواء، ويتقابلون في مناحي الحياة المختلقة.

ملف في الآداب

وأول تلك الأعمال كان فيلم ملف في الآداب عام 1986، بطولة فريد شوقي ومديحة كامل، وهو من تأليف وإنتاج وحيد حامد، ويحكي عن ضابط شرطة بالآداب يصدم في بدء خدمته بقرار رئيسه بحفظ التحقيق في إحدى القضايا لصلتها طرف القضية بالمسؤولين، فيتحول إلى شخص جامد المشاعر، وتتوالى أحداث العمل.