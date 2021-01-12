تحويلات مرورية مع غلق طريق الثلاجة 6 أشهر بالجيزة لإنشاء كوبري

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، ولتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات أعلى مزلقان «المرازيق - طريق الثلاجة» بدائرة مركز شرطة البدرشين، الأمر الذي يستلزم غلق كلي لطريق «الثلاجة» من أمام المزلقان في الاتجاهين وذلك لمدة 6 أشهر.

ويتمّ تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي: حركة سير المركبات القادمة من طريق المريوطية وطريق أسيوط الزراعي وترغب في السير إتجاه طريق الثلاجة مروراً بمزلقان المرازيق ذهاباً وإياباً تسلك طريق «الدكمي» والذي يبعد عن طريق الثلاجة ما يقرب من 1,5 كيلومتر.