حالة الطقس اليوم: تقلبات جوية ورياح وأتربة ونصائح لمرضى الجيوب الأنفية

تشهد البلاد في الوقت الحالي حالة من الطقس المتقلب، تتمثل في نشاط سريع للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، إذ وصلت سرعة الرياح على القاهرة الآن إلى 19 عقدة يصاحبها إثارة للرمال والأتربة.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتعرض لمنخفض جوي، يؤثر على محافظات شمال البلاد بصفة عامة ومنخفض السودان يؤثر على جنوبها، وسيكون هناك أتربة تقلل مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه متوقع ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 درجات خلال هذا الوقت من العام، بسبب تكون منخفض جوي على البحر المتوسط يعمل على سحب كتلة جنوبية خلال اليوم، تصل معها درجة الحرارة على القاهرة إلى 26 درجة، وسرعان ما تنخفض غدًا الأربعاء لتعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

رياح مثيرة للرمال والأتربة غدًا

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد في حديثه لـ«الوطن»، إنّ البلاد تشهد غدًا نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على تقليل الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة، كما تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتعود إلى معدلاتها الطبيعية مقارنة باليوم وتسجل على القاهرة 24 درجة مئوية.

ونصح «شاهين» بعدم التعرض المباشر للأتربة التي نشهدها اليوم، خاصةً أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من ساكني المدن الجديدة والمناطق الصحراوية والقريبة منها، مشيرًا إلى أنّ الشبورة المائية انتهت اليوم، فضلًا عن تلاشي الضباب تمامًا لتتضح الرؤية الأفقية على الطرق مرة أخرى بعكس ما شهدناه الأيام الماضية.

وأضاف «شاهين» أنّه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من «السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم» على فترات متقطعة، وخفيفة إلى متوسطة «30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

1. يفضل عند هبوب الرياح المحملة بالأتربة عدم الخروج من المنزل والحفاظ على ارتداء الكمامة معظم الوقت.

2. استخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدًا، حتى لا تصل الأتربة إلى الصدر والرئة والجهاز التنفسي السفلي.

3. إغلاق نوافذ المنزل جيدًا لتجنب دخول الأتربة واستنشاقها.

4. حال التعرض لضيق التنفس وعدم القدرة على التقاط أنفاسك عليك التوجه لأقرب مستشفى، لأخذ جلسة تنفس صناعي.

كما نصح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، مرضى الحساسية الجلدية وأيضا الصدرية وهؤلاء الذين يعانون من الجيوب الأنفية مع هذا التقلب، أن يتناولوا قرصا مضادا للهستامين طويل المفعول مثل زيرتك أو تلفاست أو ليڤوهستام ولمدة 5 أيام للوقاية من التعرض لأي مشاكل خلال هذه الأيام.