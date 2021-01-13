مؤسسة فاروق حسني تفتح باب الترشح لمسابقات جوائز الفنون

‎أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، فتح باب الترشح لمسابقات جوائز الفنون - الدورة الثانية 2021، في مجالي التصوير الفوتوغرافي والعمارة، ‎وذلك اعتبارا من 15 يناير 2021.

‎ ويتم تقديم طلبات الترشح للدورة الثانية من جوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الرابط التالي: http://apply.faroukhosnyfoundation.org

‎وفيما يتعلق بمسابقة العمارة، تقرر أن تتاح المشاركات للمعماريين المصريين لمن لا تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مقسمة كالتالي: 50 ألفا للجائزة الأولى، 30 ألفا للجائزة الثانية، 20 ألفا للجائزة الثالثة.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة، المهندس المعماري شهاب مظهر، المهندس الاستشاري محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس المعماري حاتم السعيد.

‎أما مسابقة التصوير الفوتوغرافي، فتقرر ‎أن تتاح المشاركات للمصورين المصريين لمن هم في سن 18 حتى 35 عاما، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مقسمة كالتالي: 50 ألفا الجائزة الأولى، 30 ألفا الجائزة الثانية، 20 ألفا الجائزة الثالثة، وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي، الفنان أيمن لطفي، الفنان عماد عبدالهادى، الفنان جلال المسري.

‎ يذكر أنّ مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، قررت زيادة عدد أفرع مسابقتها السنوية في دورتها الثانية إلى 5 أفرع، شملت: التصوير، الرسم، النقد الفني التشكيلي، النحت، التصوير الضوئي، والعمارة،‎ وكان من المقرر أن تنظم المؤسسة معرضا جماعيا وحفلا مطلع العام الحالي، لتوزيع جوائز أفرع التصوير والنحت والنقد الفني، لكنها أجلت الفعالية اتساقا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات العامة والاحتفالات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.