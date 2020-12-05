مؤسسة فاروق حسني تجتمع للتصويت على جائزة النقد الفني التشكيلي

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، اجتماع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني "التشكيلي" اليوم، للتصويت على الدراسات النقدية المقدمة، لاختيار الفائزين بجوائز المسابقة.

يذكر أن لجنة التحكيم تختار الفائزين طبقا لمعايير التقيم الأتية:

(الإضافة- الإحاطة والالمام العلمي- الأسلوب- اللغة- المنهج- التوثيق- خصوصية التناول)

تقدم للمسابقة 23 متسابقا من 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف جنيه، مقسمة إلى 30 ألف جنيه جائزة أولى، 20 ألف جنيه الجائزة الثانية، 10 الآف جنيه الجائزة الثالثة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني "التشكيلي":

- الدكتور شاكر عبدالحميد- وزير الثقافة سابقا وأستاذ علم نفس الإبداع– أكاديمية الفنون.

- الدكتورة أمل نصر- أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

- الدكتور ياسر منجى - الأستاذ المساعد – بكلية الفنون الجميلة.

- الدكتور هانى أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الاداب جامعة الإسكندرية

- الناقدة فاطمة علي- كاتبة وناقدة فنية

ومن المقرر إعلان أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية، فضلا عن إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية، وحفل توزيع الجوائز، وذلك برعاية وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي، في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك في الخامس من يناير 2021.

وكانت لجان الفرز والاستقبال، انتهت في المؤسسة من حصر الأعمال التي تنطبق عليها شروط جائزتها السنوية في مجالات التصوير "الرسم" والنقد الفني والنحت، وهي الأفرع الثلاثة التي أطلق فيها ماراثون المسابقة السنوي.

ووصل عدد المتنافسين الإجمالي في مجالات (التصوير والنقد والنحت) إلى 793 فنانا، جميعهم تحت 35 سنة، ومسابقة "النقد الفني" التي أطلقت هذا العام، تقدم إليها 23 متسابقا من 5 محافظات على مستوى الجمهورية.