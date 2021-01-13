شباب المصريين بالخارج يهدون مصر أغنية من 6 أماكن حول العالم

اتفق مجموعة من شباب المصريين في الخارج، على إهداء أغنية لمصر، رغم أنهم ليسوا في بلد واحد، لكن استطاعوا فعل ذلك، ولم ينسوا دولتهم مهما بعدت المسافات.

وشجعت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج هؤلاء الشباب على الفكرة، وتبنتها بالتشجيع، ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو الأغنية، ولاقت نجاحا كبيرا.

وجمعت الفكرة بين 6 مناطق حول العالم هي: «القاهرة ولندن وباريس وواشنطن ودوسلدورف وكولورادو»؛ إذ نسقت عازفة السبرانو إلهامي أمين، من القاهرة، بين الشباب، وإرسال تفاصيل الأغنية، حتي يتم التدريب عليها، وتحديد موعد متفق عليه لغنائها.

وكان من لندن المطرب أحمد حرفوش، وماجي يعقوب، من أمريكا، ومن باريس السبرانو أميرة سليم، ومن كولورادو أشرف سويلم، ومن ألمانيا إيمي فريجا.

واجتمع هؤلاء الشباب من مختلف دول العالم لرفع اسم مصر، وإهداءها شيء بسيط ليعبروا عن حبهم للبلد، مهما كانت المسافات بعيدة.

وغتى الشباب أغنية اسلمي يامصر، النشيد الوطني لمصر في الفترة من 1923 حتى 1936، والذي ألفه الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان الموسيقار صفَر علي.

وقد ولدت كلمات هذا النشيد في أعقاب ثورة 1919؛ فجاءت معانيها مشبعة بروح الحماس والرغبة في النصر، وظل يستخدم نشيدًا لكلية الشرطة في مصر حتى اليوم، وغنى الشباب المقطع الأول فقط من الأغنية؛ بسبب طول النشيد الوطني.

وتتضمنت كلمات الأغنية: اسْلَمِي يا مِصْرُ إنِّنَي الفدا ذِي يَدِي إنْ مَدَّتِ الدّنيا يدا، أبدًا لنْ تَسْتَكِيني أبدا، إنَّني أَرْجُو مع اليومِ غَدَا، وَمَعي قلبي وعَزْمي للجِهَاد ولِقَلْبِي أنتِ بعدَ الدِّينِ دِيْن، لكِ يا مِصْرُ السلامة وسَلامًا يا بلادي، إنْ رَمَى الدهرُ سِهَامَه أتَّقِيها بفؤادي.

للاستماع إلى الأغنية من هذا الرابط: