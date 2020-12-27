رئيس جامعة بنها: حريصون على ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع

شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة بيوم التميز العلمي، في دورته السادسة بقاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأوائل الخريجين.

وفى كلمته قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن الاحتفال بيوم التميز العلمي، في دورته السادسة يأتي انطلاقا من رؤية وسياسة الجامعة، لدعم وتحفيز وتقدير للمتميزين من أعضاء هيئة التدريس، وشباب الباحثين والطلاب، تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر، في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

واكد أن جامعة بنها، تبنت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية وفي ظل التحديات التي تفرضها التنمية المستدامة أهداف استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تحسين مخرجات البحث العلمي ليواكب متطلبات المشروعات القومية في مصر لتطوير مجالات الطاقة والمياه والصحة والغذاء وكذلك في المجالات الاجتماعية.

وأشار السعيد، إلى أن جامعة بنها، تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية و البحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية و البحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة وبالخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

وتابع أن الجامعة، تعطي دائما البحث العلمي، اهتماما كبيرا باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار، وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها، والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي، مضيفا أن البحوث العلمية التي تحمل اسم الجامعة، تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليا وإقليميا ودوليا، الذي ظهر تأثيره واضحا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف الجامعة في تصنيف شنغهاي، والتايمز البريطاني، لمؤسسات التعليم العالي باصداراته المختلفة.

وأوضح السعيد، أن جامعة بنها تعمل على أن يكون البحث العلمي ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة، حيث تدعم الجامعة معنويا وماديا نشاطات البحث العلمي والقائمين به من اعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ليحقق أهدافه المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تغيير نوعية الحياة للمجتمع برمته وزيادة رفاهيته.

وأضاف انه في مجال التعليم والطلاب تضع الجامعة الطالب والعملية التعليمية في مقدمة أولوياتها وتعمل دائما على تطوير وتحديث برامجها الدراسية لتناسب سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي كما تتبنى استراتيجيات تعلم متطورة وتعمل على زيادة القدرة الاستيعابية بإنشاء كيانات اكاديمية جديدة أهمها جامعة بنها الأهلية بالعبور بالاضافة لبرامج الساعات المعتمدة الأخرى.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان احتفالية التميز العلمى تأتي في اطار سياسة جامعة بنها لتشجيع التميز ودعم المتميزين بما يحقق رؤية الجامعة ورسالتها.

واكد الجيزاوى ان احتفال اليوم يؤكد ان التميز والتنافس سمة وجزء مهم واساسي من ملامح حياة الانسان، ولا شك أن هذا اليوم «يوم التميز العلمي» أصبح يؤدي دورا مهما في نشر ثقافة الإبداع والتميز بالمجتمع الجامعي، ويعزز حرص الطلاب وهيئة التدريس والباحثين والإداريين على مزيد من التفوق والتميز، وعلى البحث والتفكير الإبداعي والتكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية ودمج البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع والوصول بهما الي المستويات والمعايير العالمية.

وتابع الجيزاوى قائلا: «إن تميزكم بصمة صادقة تخلد مجهود حضراتكم، وأن هذا التميز لم يتحقق مطلقا من فراغ، وانما كان نتيجة ارادة قوية، وعطاء مستمر، ودقة وجدية في التطبيق، وتعاون من جميع الأطراف، وقدوة حسنة، وحكمة في التصرف، وقدرة على التواصل والترابط مع الآخرين فحافظوا دائما على هذا التميز»

وفى نهاية كلمته، استعرض نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث حصاد الجامعة في 2020

في سياق متصل كرم رئيس جامعة بنها والنواب خلال الاحتفالية أعضاء هيئة الفائزون بجوائز الجامعة 2020، وتكريم الكليات التي ظهرت تخصصاتها بتصنيف التايمز لعام 2020، وتكريم المتميزين في النشر العلمي الدولي في مجلات الفئة الأولى خلال الثلاث دورات من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 وكذلك تكريم الطلاب المتفوقين أوائل كليات الجامعة والطلاب الأوائل علي مستوى الكليات للبرامج الجديدة لعام 2019.