احتفالات أهالي الساحل بـ أبانوب عزت أصغر نائب برلماني: قدوة للشباب

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».. نص اليمين الدستوري الذي ردده نواب البرلمان أمس خلال الجلسة الإجرائية، وبمجرد أن ألقاه النائب أبانوب عزت أصغر نواب البرلمان بدأت الاحتفالات على الصفحة الرسمية للحملة والصفحات الشخصية للنائب، التي امتلأت بالتهنئة والإشادة بعض البرلمان الذي فاز في الانتخابات على المقعد الفردي لدائرة الساحل عن حزب مستقبل وطن.

احتفالات على الصفحة الرسمية للحملة

بمجرد حلف النائب أبانوب عزيز اليمين الدستورية، نشرت الصفحة الرسمية للنائب مقطع فيديو لحلف اليمين ما تبعته من مئات المهنئين على منشورات الصفحة وإبراز الثقة في النائب صاحب الـ25 عاما لكنه يقف مطالبا بالحق عن الدائرة.

وكتب لطيف سامي: «نصلي ليقودك الرب ويتقدمك في خطوة ويرافقك أينما كنت، وأن يمتعك بكل النعمة الكاملة في قلوب وعيون الجميع»، كما كتبت فيفا سمير «أصغر نائب لكن سيطالب الحق باشا»، وكتب باسم «كن ناصرا للحق.. واقفا ومدافعا عن المظلوم، أخدم الجميع دون تفرقة، لا تبحث عن مصلحة شخصية، فقط هو الوطن في الرتبة الأولى، والله يوفقك ويحفظك».

الصفحة الشخصية تحفل بالتهنئة

أما الصفحة الشخصية فتميزت بتهانئ أكثر مودة، إذ لجأ العديد من أصدقائه على موقع فيس بوك، لكتابة التهاني المباشرة على حسابه الشخصي، ووضع صور تجمعهما مع كلمات تشجيع ودعوات بالتوفيق.

وكتب عمرو السقا في منشور: «ألف مبروك لسيادة النائب المحترم نائب الساحل أبانوب عزت عزيز»، وهنأه حسين طه بمنشور خاص، بينما نشر مينا تادروس صورة تجمع بالنائب ليهنئه بالمنصب ويدعو له بالتوفيق.

وكتب عدد من أهالي الساحل منشورات تحتفي بالنائب الشاب، وكتب حاتم كريم «أصغر نائب ننتظر منه الكثير»، وكتب أمير نجيب «أحسن قدوة للشباب المصري كله»، حيث كتب أبو آدم «خليك في المضمون، أداء اليمين الدستوري لأصغر نائب في مجلس النواب».