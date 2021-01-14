التفاصيل الكاملة لـوظائف «التضامن» في 26 جامعة حكومية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، 3 وظائف لخريجي كليات «الحقوق، علم النفس، خدمة اجتماعية»، للعمل مسؤول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، أو مسؤول أنشطة توعوية، أو مدير وحدة التضامن الاجتماعي بـ26 جامعة، بإجمالى 78 خريجا.

شروط الوظيفة

- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب «خدمة اجتماعية، علم نفس، حقوق».

- إجادة الحاسب الآلي.

- لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع «وحدات ضمان اجتماعي» بالجامعات التالية: (جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر).

قال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسة الاجتماعية، لـ«الوطن»، إنّ هناك أكثر من 12 ألف خريج تقدم حتى الآن، لشغل الوظائف الثلاث المعلن عنها، متوقعا وصول العدد إلى 60 ألفا بنهاية مدة الإعلان.

إجراءات التقدم

تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على البريد الإلكتروني solidarity.uni@moss.gov.eg في الفترة من 4 يناير 2021 حتى يوم 18 يناير 2021 مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها.

وأشار «هاشم»، أن الوحدات تعمل على 3 محاور: حماية اجتماعية، تمكين اقتصادي، رعاية اجتماعية، لتوفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأجهزة تعويضية ودفع مصروفات دارسية لغير القادرين، وتقديم استشارات متعلقة بمكافحة الإدمان، وعمل معارض دائمة داخل الجامعات لتشجيع الطلبة على الإنتاج.

وأكد أنّه يتم العمل على تنمية الوعي وبناء الإنسان، من خلال مجموعة من البرامج التوعوية مثل مكافحة الإرهاب، والصحة الإنجابية، ومناقشة برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وكل قضايا برنامج وعي، التي تختص بـ12 قضية.

حاضنات لـ«الطلاب الفائقين»

وأشار إلى أنه وزارة التضامن الاجتماعى، ستخصص حاضنات لـ«الطلاب الفائقين» أي المتفوقين والموهوبين، على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف الجامعات، مشيرًا إلى تنفيذ هذه الحاضنات مع الجمعية الشرعية المركزية بهدف تشجيع الطلاب ودعمهم.

مكافآت شهرية للطلاب الفائقين غير القادرين بنحو 1000 جنيه شهريًا

وأوضح أنه سيتمّ توفير مكافآت شهرية للطلاب الفائقين وغير القادرين، بنحو 1000 جنيه شهريًا للطالب المتفوق، بشرط أن يكون من الثلاثة الأوائل على مستوى 5 كليات علمية «الزراعة، العلوم، الطب، الهندسة، الصيدلة».