«التضامن» تعلن عن وظائف بـ21 جامعة حكومية: لخريجي 3 كليات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، 3 وظائف لخريجي كليات «الحقوق، علم النفس، خدمة اجتماعية»، وذلك للعمل كمسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، أو مسئول أنشطة توعوية، أو مدير وحدة التضامن الاجتماعي، بـ21 جامعة حكومية.

1- مسؤول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي

شروط الوظيفة

- الحصول على مؤهل عالي مناسب «خدمة اجتماعية، علم نفس، حقوق».

- إجادة الحاسب الآلي.

- لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع «وحدات ضمان اجتماعي» بالجامعات التالية: جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر».

إجراءات التقدم

تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على الايميل solidarity.uni@moss.gov.eg في الفترة من 4 يناير 2021 حتى يوم 18 يناير 2021 مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها.

2- مسؤول أنشطة توعوية

شروط الوظيفة

- الحصول على مؤهل عالى مناسب «خدمة اجتماعية، علم نفس، وحقوق».

- إجادة الحاسب الآلي.

- لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع «جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادى، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات ، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر».

إجراءات التقدم

تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على الايميل solidarity.uni@moss.gov.eg في الفترة من يوم 4 يناير 2021 حتى يوم 18 يناير 2021 مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها.

3- مدير وحدة التضامن الاجتماعي

شروط الوظيفة

- الحصول على مؤهل عالي مناسب «خدمة اجتماعية، علم نفس أو حقوق».

- اجادة الحاسب الآلي.

- لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها.

- اجتياز المقابلات الشخصية .

- أن يكون من أبناء المحافظة التي بها الجامعة المنفذ بها المشروع «جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، وجامعة الأزهر».

- تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على الإيميل التالي solidarity.uni@moss.gov.eg.