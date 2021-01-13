بسمة نبيل عن مسلسل «الآنسة فرح»: «ظهوري بالجزء الثالث مفأجاة للجمهور»

تحدثت الفنانة الشابة بسمة نبيل عن دورها في مسلسل «الآنسة فرح» الجزء الثالث، والذي من المقرر عرضه خلال الشهر المقبل، بعد انتهاء أبطاله من تصويره كاملاً .

وقالت «بسمة» لـ«الوطن»: «المسلسل كوميدي وقريب من الجمهور، وفريق العمل كان على وفاق كبير منذ بداية التصوير، فالعمل دائماً بأحداثه كان يجبر المشاهدين على متابعته» .

وأضافت: «لم أظهر في الجزء الثاني ولكن سيكون دوري مفأجاة في الجزء الثالث، وأتمني عند طرحه أن ينال إعجاب الجمهور» .

ومن المفترض أن يتم عرض الجزء الثالث من مسلسل «الآنسة فرح» خلال الشهر الجاري، ليكون من أوائل الأعمال الدرامية التي يتم عرضها في بداية عام 2021.

ويشهد الجزء الثالث انضمام بعض الفنانين، منهم الفنان محمد العمروسي، والطفل آدم وهدان، بالإضافة إلى عددًا من ضيوف الشرف، وحقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا عند عرضه عبر منصة «شاهد»، فهو مسلسل مأخوذ عن فورمات أمريكي لمسلسل «Jane The Virgin»، الذي طرح عام 2014.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة يتم تلقيحها صناعيًا بالخطأ، وبالحظ يكون التلقيح لمالك الفندق التي تعمل به، وفي نفس الوقت تكون هي مخطوبة لشخص آخر، وتتطور الأحداث مع كليهما خلال الحلقات، وقررت الجهة المنتجة أن تصنع منه أكثر من جزء وليس جزأين فقط .

ويكمل الموسم الجديد من «الآنسة فرح» حكاية «فرح» وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.