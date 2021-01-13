فتحي سرور لـ«الوطن»: المستشار حنفي جبالي «راجل محترم» والمجلس «زي الفل»

قال الدكتور فتحي سرور، أستاذ القانون، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إنه يتمنى التوفيق لمجلس النواب الحالي 2021، قائلاً: «ربنا يوفقهم مجلس زي الفل».

وحول فوز المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، برئاسة مجلس النواب، قال «سرور» في تصريحات لـ«الوطن»: «المستشار جبالي راجل محترم وفوق المستوى، ده كان رئيس للمحكمة الدستورية العليا، وقاضي جليل قمة الاحترام».

المستشار حنفي جبالي يفوز برئاسة مجلس النواب بأغلبية 508 أصوات

ونجح المستشار حنفي جبالي في الفوز برئاسة مجلس النواب في الجلسة الإجرائية التي عقدت أمس، بأغلبية أصوات 508، فيما ترشح لرئاسة المجلس 3 مرشحين آخرين، وهم: النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، كما ترشح لرئاسة المجلس النائب محمد مدينة عن حزب الوفد، والنائب الشاب احمد دراج عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود.

وانطلقت أعمال الفصل التشريعي الجديد 2021 - 2026، حيث بدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري الجديد المنتخب، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ورأس المستشار حنفي جبالي، الجلسة البرلمانية الثانية لمجلس النواب اليوم، والتي انتهت بعد 15 دقيقة من انعقادها، ليتمكّن أعضاء المجلس في تحديد رغباتهم من اللجان النوعية، استعدادا للانتخابات التس تم تحديد موعد إجرائها غدًا الخميس.

وطالب «جبالي»، الأعضاء بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لانعقاد الجلسات البرلمانية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوقيت لتقديم نموذج للجميع، والتي ستتنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، مضيفًا: «نريد أن نعطى مظهر حضارى لجميع النواب سواء فى الداخل أو الخارج ، ونرجو الالتزام ليس بالدقية ولكن بالثانية فى موعد انعقاد الجلسات البرلمانية.

وتابع رئيس مجلس النواب في كلمته للأعضاء: «لا يخفي عليكم التقاليد البرلمانية الراسخة داخل قاعة المجلس، وتشمل الالتزام بالهدوء الكامل، وعدم تبادل التحية، والالتزام بأماكن الجلوس»،واصفًا ما الجلسة البرلمانية أمس بـ«يوم استثنائي»، متابعًا أنه يجب أن نوضح للمواطنين المصريين وللعالم كله أننا نرسي القواعد البرلمانية، داعيًا بالتوفيق لجميع النواب.