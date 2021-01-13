انتهاء جلسة النواب بعد 15 دقيقة.. و«جبالي»: سنقدم درسا للجميع

انتهت الجلسة البرلمانية الثانية لمجلس النواب، بعد 15 دقيقة من انعقادها برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وذلك ليتمكّن أعضاء المجلس في تحديد رغباتهم من اللجان النوعية، استعدادا للانتخابات التس ستجرى غدًا الخميس.

وطالب «جبالي»، الأعضاء بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لانعقاد الجلسات البرلمانية والتي ستتنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، مضيفًا «نريد أن نعطى مظهر حضارى لجميع النواب سواء فى الداخل أو الخارج ، ونرجو الالتزام ليس بالدقية ولكن بالثانية فى موعد انعقاد الجلسات البرلمانية.

واستطرد: «لا يخفي عليكم التقاليد البرلمانية الراسخة داخل قاعة المجلس، وتشمل الالتزام بالهدوء الكامل، وعدم تبادل التحية، والالتزام بأماكن الجلوس»،واصفًا ما الجلسة البرلمانية أمس بـ«يوم استثنائي»، متابعًا «يجب أن نوضح للمواطنين المصريين وللعالم كله أننا نرسي القواعد البرلمانية، داعيًا بالتوفيق لجميع النواب.

كان مقعد الأمين العام لمجلس النواب قد شهد خلوًا، اليوم، عقب رحيل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.

ومن المقرر أن يتمّ اليوم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة، ويعقب ذلك الإعلان عن فتح الباب لتقديم لاقتراحات والاعتراضات كتابة.

ويعلن غدًا الخميس، قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات التى سيتقدم بها بعض الأعضاء، ليتمّ بعدها الدعوه لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة في الجلسة الثانية.

ووفق نص المادة 41 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.