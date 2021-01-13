«يوتيوب» يحذف فيديو لترامب ويمنعه من رفع أي محتوى جديد

بعد موقع «تويتر»، حظر موقع «يوتيوب» حساب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تحميل مقاطع الفيديو لمدة أسبوع بعد نشره محتوى مخالف.

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، فإن يوتيوب المملوك لشركة جوجل، أزال فيديو حديث رفعه حساب الرئيس الأمريكي على الموقع بسبب انتهاكه سياساته ضد التحريض على العنف.

وبحسب بيان شركة جوجل، فإنه بعد مراجعة متأنية، وفي ضوء المخاوف بشأن احتمال استمرار عمليات العنف، قام الموقع بإزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد جيه ترامب وتم إصدار إنذار لانتهاك سياساسة الشركة الخاصة بالتحريض على العنف.

وأضاف بيان «يوتيوب»، أنه وفقا لنظام الإنذارات، تمنع القناة الآن من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بث مباشر لمدة 7 أيام على قابلة للتمديد، كما عطل يوتيوب التعليقات في حساب قناة ترامب التي تملك 2.77 مليون مشترك.

وكان موقع «يوتيوب» قد تعرض لضغوط لإيقاف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد خطوة مماثلة قام فيها موقع «تويتر» بحذف حساب ترامب بشكل كامل، بينما فرض موقع «فيس بوك» حظرا على حساب الرئيس لمدة أسبوعين، ومع ذلك، يبقى حساب الرئيس في تطبيق تبادل الصور الشهير «إنستجرام» فعالا، لكنه الحساب لم ينشر محتوى جديد منذ يوم 6 يناير الحالي الذي شهد حادثة اقتحام مبنى الكابيتول.

وأسفرت حادثة اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب الذي يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية، أثناء عقد جلسة الكونغرس للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة، عن وقوع 5 قتلى بينهم ضابط شرطة.

وكان موقع تويتر ذمر أنه إنه أوقف حساب ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف، وقال الموقع إنه بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف.