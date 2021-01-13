وزير الري يعلن من الفيوم انتهاء تبطين المجاري المائية خلال 3 سنوات

كشف وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تبطين جميع المجاري المائية في مختلف مراكز محافظة الفيوم خلال 3 سنوات، مؤكداً أن نظم الري الحديثة، التي تقوم الوزارة بتطبيقها في الوقت الراهن، تساعد في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تصل إلى 40%، بالإضافة إلى تقليل تسرب المياه إلى الحد الأدنى.

وفي زيارته لمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، استعرض وزير الري جهود الوزارة لتطوير أساليب الري الحديث، والجهود المبذولة تجاه هذا القطاع الحيوي المهم، الذي يخدم شريحة كبيرة من العاملين في مجال الزراعة، مؤكداً على تحفيز الفلاحين لاستخدام الأساليب والنظم الذكية للري والتي تحقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين ويمنع التعدي عليها.

وثمّن وزير الري جهود محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، في متابعته الدورية لكافة مشاريع الري الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وتحفيزه الدائم للفلاحين على استخدام على الأساليب الحديثة للري، وجعلهم شريكاً أساسياً في تنفيذ المشروعات، وحثهم على المحافظة على هذه الإنجازات.

ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بزيارة وزير الري للمحافظة لتفقد مشروعات الري الحديث على أرض الواقع، موضحاً أنّ أعمال تطوير الري تسير بخطى مدروسة على أحدث النظم العلمية، لافتاً إلى أنّ أعمال تأهيل وتبطين المجاري المائية بشتى أرجاء المحافظة، لمنع تسرب المياه، والمحافظة على الأراضي الزراعية، وتحسين الإنتاج.

وأضاف "الأنصاري" أنّ المحافظة لا تدخر جهداً في الارتقاء بكافة المشروعات الخدمية والتنموية لدفع عجلة التنمية، والعمل على توفير الخدمات المناسبة لكافة العاملين في شتى القطاعات، بما يُسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، لافتاً إلى الدور المهم لمديرية الري في تنفيذ المشروعات تبعاً لجداول زمنية معدة سلفاً، بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، مشيراً إلى أنّ أعمال التطوير الجاري تنفيذها تعود بالإيجابية على المزارعين، فضلاً عن أعمال تطهير مساقي الري خلال فترة السدة الشتوية.

واستمع وزير الري ومحافظ الفيوم، خلال الزيارة، إلى عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية، بشأن فوائد مشروعات الري الحديث، وتبطين وتأهيل المجاري المائية، وخدمة تلك المشروعات لمساحات أكبر من الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها، من خلال استخدام الوسائل الحديثة بمجالي الري والزراعة.

وأشار "عبد العاطي" إلى أنّ الزيارة تأتي للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال بمشروعات تأهيل وتبطين المجاري المائية بالفيوم، والتأكد من نسب التنفيذ والمناطق المخدومة من تلك المشروعات، مؤكداً على متابعته الدورية لمختلف أعمال الري الحديث وتأهيل الأبحر وتبطين المساقي خلال الزيارات المتتالية، لافتاً إلى أنه سيتم تبطين كافة المجاري المائية على مستوى محافظة الفيوم خلال 3 سنوات.

وتفقد وزير الري ومحافظ الفيوم، يرافقهما نائب المحافظ، الدكتور محمد عماد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، أعمال مشروع تأهيل وتبطين بحر "مطرطارس" الشرقي، وتأهيل مسقى "أم راسين"، إلى جانب تفقد أعمال الري الحديث في نطاق قرية "أبو السعود"، التابعة لمركز الفيوم، فضلاً عن تفقد أعمال تبطين ترعة "كفر أبو عميرة"، بنطاق مركز طامية.

وأوضح وزير الري أنّ أعمال تبطين بحر "مطرطارس"، بطول 5 كيلومترات، بتكلفة 11.4 مليون جنيه، ويخدم 2196 فداناً، بجانب تأهيل مسقى "أم راسين"، بقرية "أبو السعود"، بالمشاركة بين المزارعين والوزارة، بطول 7 كيلومترات، وتخدم 253 فداناً، لافتاً إلى أنّه تم الانتهاء من 5 كيلومترات منها في فترة سابقة، وتم استكمال أعمالها خلال العام المالي الحالي، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال تبطين ترعة كفر أبو عميرة بطول 1.6 كيلومتر، بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وتخدم 1000 فدان بنطاق مركز طامية، وخلال الزيارة، استعرض مدير عام التطوير بوزارة الري مخطط تجهيز مساحة 7 أفدنة كمرحلة أولى لريها بالطرق الحديثة على المسقى التي تم تبطينها بنطاق قرية أبو السعود.