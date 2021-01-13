وزير الري يعلن من الفيوم انتهاء تبطين المجاري المائية خلال 3 سنوات
عبد العاطي: الري الحديث يزيد الإنتاجية 40% ويحقق عدالة توزيع المياه
كتب:
أسماء أبو السعود
04:50 م | الأربعاء 13 يناير 2021
وزير الري خلال زيارته للفيوم.. النظام الحديث يُزيد إنتاجية الفدان بنسبة 40%
كشف وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تبطين جميع المجاري المائية في مختلف مراكز محافظة الفيوم خلال 3 سنوات، مؤكداً أن نظم الري الحديثة، التي تقوم الوزارة بتطبيقها في الوقت الراهن، تساعد في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تصل إلى 40%، بالإضافة إلى تقليل تسرب المياه إلى الحد الأدنى.
وفي زيارته لمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، استعرض وزير الري جهود الوزارة لتطوير أساليب الري الحديث، والجهود المبذولة تجاه هذا القطاع الحيوي المهم، الذي يخدم شريحة كبيرة من العاملين في مجال الزراعة، مؤكداً على تحفيز الفلاحين لاستخدام الأساليب والنظم الذكية للري والتي تحقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين ويمنع التعدي عليها.
وثمّن وزير الري جهود محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، في متابعته الدورية لكافة مشاريع الري الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وتحفيزه الدائم للفلاحين على استخدام على الأساليب الحديثة للري، وجعلهم شريكاً أساسياً في تنفيذ المشروعات، وحثهم على المحافظة على هذه الإنجازات.
ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بزيارة وزير الري للمحافظة لتفقد مشروعات الري الحديث على أرض الواقع، موضحاً أنّ أعمال تطوير الري تسير بخطى مدروسة على أحدث النظم العلمية، لافتاً إلى أنّ أعمال تأهيل وتبطين المجاري المائية بشتى أرجاء المحافظة، لمنع تسرب المياه، والمحافظة على الأراضي الزراعية، وتحسين الإنتاج.
وأضاف "الأنصاري" أنّ المحافظة لا تدخر جهداً في الارتقاء بكافة المشروعات الخدمية والتنموية لدفع عجلة التنمية، والعمل على توفير الخدمات المناسبة لكافة العاملين في شتى القطاعات، بما يُسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، لافتاً إلى الدور المهم لمديرية الري في تنفيذ المشروعات تبعاً لجداول زمنية معدة سلفاً، بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، مشيراً إلى أنّ أعمال التطوير الجاري تنفيذها تعود بالإيجابية على المزارعين، فضلاً عن أعمال تطهير مساقي الري خلال فترة السدة الشتوية.
واستمع وزير الري ومحافظ الفيوم، خلال الزيارة، إلى عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية، بشأن فوائد مشروعات الري الحديث، وتبطين وتأهيل المجاري المائية، وخدمة تلك المشروعات لمساحات أكبر من الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها، من خلال استخدام الوسائل الحديثة بمجالي الري والزراعة.
وأشار "عبد العاطي" إلى أنّ الزيارة تأتي للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال بمشروعات تأهيل وتبطين المجاري المائية بالفيوم، والتأكد من نسب التنفيذ والمناطق المخدومة من تلك المشروعات، مؤكداً على متابعته الدورية لمختلف أعمال الري الحديث وتأهيل الأبحر وتبطين المساقي خلال الزيارات المتتالية، لافتاً إلى أنه سيتم تبطين كافة المجاري المائية على مستوى محافظة الفيوم خلال 3 سنوات.
وتفقد وزير الري ومحافظ الفيوم، يرافقهما نائب المحافظ، الدكتور محمد عماد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، أعمال مشروع تأهيل وتبطين بحر "مطرطارس" الشرقي، وتأهيل مسقى "أم راسين"، إلى جانب تفقد أعمال الري الحديث في نطاق قرية "أبو السعود"، التابعة لمركز الفيوم، فضلاً عن تفقد أعمال تبطين ترعة "كفر أبو عميرة"، بنطاق مركز طامية.
وأوضح وزير الري أنّ أعمال تبطين بحر "مطرطارس"، بطول 5 كيلومترات، بتكلفة 11.4 مليون جنيه، ويخدم 2196 فداناً، بجانب تأهيل مسقى "أم راسين"، بقرية "أبو السعود"، بالمشاركة بين المزارعين والوزارة، بطول 7 كيلومترات، وتخدم 253 فداناً، لافتاً إلى أنّه تم الانتهاء من 5 كيلومترات منها في فترة سابقة، وتم استكمال أعمالها خلال العام المالي الحالي، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.
كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال تبطين ترعة كفر أبو عميرة بطول 1.6 كيلومتر، بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وتخدم 1000 فدان بنطاق مركز طامية، وخلال الزيارة، استعرض مدير عام التطوير بوزارة الري مخطط تجهيز مساحة 7 أفدنة كمرحلة أولى لريها بالطرق الحديثة على المسقى التي تم تبطينها بنطاق قرية أبو السعود.