عاجل.. «القضاء الأعلى» يتبرع بـ10 ملايين جنيه لمواجهة كورونا

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر، وأعضاء المجلس، توجيه مبلغ 10 ملايين جنيها لصالح صندوق «تحيا مصر».

وقال «المجلس»، في بيان صادر عنه منذ قليل، إن ذلك يأتي انطلاقاً لما يجيش بصدور جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، والإحساس بمسئوليتهم ورغبتهم الأكيدة في تخفيف الأعباء تجاه وطنهم الغالي مصر الحبيبة، وشعب مصر الأبي لتفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، حسبما جاء في البيان.

كما أوضح المجلس، أن التبرع يأتي ترسيخا لروح العطاء في هذا الظرف الدقيق، وشعورهم بالمسئولية لاستدعاء مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، واستنهاض كل المآثر الإنسانية، وترجمتها إلى إجراءات حقيقية وتدابير لمواجهة هذه الجائحة.

واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه قائلاً: «حفظ الله مصر، ورئيسها، وقضاتها، وشعبها الأصيل من كل مكروه وسوء».