نادي القضاة يكرم رئيس مجلس القضاء الأعلى

أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، التقى اليوم المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتهنئته لتولي رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى؛ وذلك في حضور المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض.

وأعرب المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره لدور نادي القضاة في توطيد أواصر التضامن بين رجال القضاء والنيابة العامة وتوثيق عرى الإخاء بينهم وترسيخ سبل التواصل الثري والتعارف المثمر والبناء، والعمل على رعاية مصالحهم، ودعم استقلال القضاء ورجاله.

كما أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر على سعادته البالغة لما لمسه مجلس الإدارة خلال اللقاء من تفهم سعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى لكافة الموضوعات التي تشغل السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وعقب التباحث في العديد من تلك الموضوعات التي تهم رجال القضاء قدم المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، درع نادي القضاة للمستشار عبد الله عمر شوضة تقديرًا واعتزازًا لتاريخه القضائي المشرف، متمنيًا له ولمجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد كل التوفيق والسداد لرفعة القضاء وصون استقلاله والعمل على الارتقاء بمنظومة التقاضي وصولًا للعدالة الناجزة النافذة المبتغاة.