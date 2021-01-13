وزارة التضامن تعلن حاجتها لشغل وظيفة «مدير حالة» في القاهرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، اليوم، عن وظيفة «مدير حالة» بمحافظة القاهرة، وحددت له بعض المهام.

مهام الوظيفة:

- إدارة ملفات الحالة للأطفال المحولين لخدمات قطاع الرعاية من الأطفال المعرضين للخطر.

- إعداد ومراجعة الخطة التأهيلية لدراسة الحالة.

- وضع برنامج للرعاية اللاحقة للحالات، بعد الانتهاء من خطة التأهيل.

- الإحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ جميع التدخلات التي يحتاجها الطفل.

- التنسيق داخليا مع الادارات المعنية «الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي والتأهيل».

- تلقي الحالات المحولة من خط نجدة الطفل ولجان الحماية الفرعية وتقديم خدمات الوزارة لها.

- التنسيق مع مشرفي الخدمة العامة، وفريق برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» لتقديم الخدمات للأسر التي لديها أطفال في خطر.

- إعداد وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.

- زيارات متابعة لأماكن تقديم الخدمة «طبقا لخطة التأهيل»، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لضمان تقديم الخدمات، وفق الخطط الموضوعة للطفل.

- إعداد التقارير الدورية والطارئة حسب ما يتطلبه العمل.

- تقديم مقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات التأهيلية.

- التشبيك مع الوحدات الاجتماعية المحلية لتعزيز الرصد والتوثيق.

- تنفيذ عمليات التوثيق بملفات الحالات، واستيفائها من النواحي كافة، وكذلك السجلات.

- إدخال بيانات الحالة إلكترونيا؛ للتوثيق والتنسيق والمتابعة مع المشرف.

شروط التقدم:

- مؤهل جامعي في مجال العلوم الإنسانية «يفضل خريجي آداب اجتماع، والخدمة الاجتماعية».

- الإلمام باستخدام برامج الحاسوب.

- لا يقل السن عن 25 عاما، ولا يزيد عن 45 عاما.

- التفرغ التام.

- القدرة على تنفيذ «دراسات حالة ميدانية وأسرية، وأبحاث شارع ميدانية».

- القدرة على «التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، والبحث والكتابة الواضحة للتقارير التفصيلية والموجزة، وفهم وتطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل ونظام عدالة الطفل وسياسات الحماية، ووضع خطط التأهيل وتنفيذها ومتابعتها».

إجراءات التقدم:

ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني Care@moss.gov.eg، مع ذكر اسم وظيفة مدير حالة بعنوان الإيميل، على أن يكون بداية التقديم الأحد المقبل، 17 يناير 2021، حتى 31 من الشهر ذاته.