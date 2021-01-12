خدمات تأمينية تقدمها وزارة التضامن للعمالة غير المنتظمة

تعد الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، هي الأكثر اهتماما من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تحرص بشكل كبير على توفي اللازم من الاحتياجات الأساسية من متطلبات الحياة، عن طريق عدة طرق من أهمهم توفير معاش تكافل وكرامة بالإضافة إلى الخدمات التامينية الأخرى.

كما تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث وفرت الدولة لهم منحة العمالة غير المنتظمة لتفادي أضرار جائحة فيروس كورونا، كما توفر هيئة التأمين الاجتماعي فرصة لأصحاب العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص للاشتراك في التأمين الاجتماعي لتأمين أنفسهم في حال بلوغهم سن المعاش.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المستندات والإجراءات المطلوبة لاشتراك العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص في التأمين الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي لهيئة التأمين الاجتماعي، كالتالي:

المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمين الاجتماعي

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاق معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

الإجراءات المطلوبة لاشتراك العمالة غير المنتظمة

- يستوفي المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة أو العاملين بالقطاع الخاص النموذج رقم (1) من مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته.

- يقدم الراغب في الاشتراك في التأمين الاجتماعي النموذج مرفق به المستندات المطلوبة للموظف المختص بمكتب التأمين.