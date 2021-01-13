أعلن الأزهر الشريف تعديل درجة النجاح في المواد الثقافية لطلاب الثانوية الأزهرية، حيث قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تعديل درجة النجاح في المواد الثقافية لطلاب الشهادة الثانوية لتكون الدرجة الصغرى، 50 بدلا من 40.

وتنشر «الوطن» نسخة من القرار الذي نص على يتم التطبيق بدءً من العام الدراسي الجاري على الصفين الأول والثاني والمستجدين بالشهادة الثانوية بقسميها علمي وأدبي.

كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية، احتساب الحاسب الآلي مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع لطلاب العلوم الإسلامية بالشهادة الثانوية، بدءً من العام الدراسي الجاري.

وطالب الأزهر الشريف، جميع القطاعات بضرورة اتخاذ اللازم نحو إذاعة القرار على الإدارات التعليمية بالمعاهد، وإخطار الطلاب بها.

يذكر أن الأزهر الشريف أعلن الشهر الماضي تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، وتعليق حضور الطلاب بالمعاهد والجامعة واستكمال الدراسة بنظام التعلم عن بعد بسبب انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020-2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

كما بدأ القطاع سلسلة الحلقات التعليمية الإلكترونية في شرح المواد الدراسية للمرحلة الثانوية الأزهري للعام الدراسي الجديد 2020-2021 حيث تم إعداد الفيديوهات من نخبة من الأساتذة المتميزين بالأزهر الشريف على القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي بالأزهر على يوتيوب.

مواد الصف الأول الثانوي

https://bit.ly/3n1PvLX

مواد الصف الثاني الثانوي

https://bit.ly/33Wm2eX

مواد الصف الثالث الثانوي

http://bit.ly/38tHmtQ