عاجل.. الإفتاء تعلن ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا، بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا، الموافق الثالث عشر من شهر يناير لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان دار الافتاء، فقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوت رؤية هلال شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا بالعين المجردة .وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر يناير لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا.

الرئيس السيسي

وبهذه المناسبة الكريمة تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.

قواعد رؤية الهلال

وتتلخص القواعد الخاصة برؤية الهلال، في نقاط منها أن الحساب الفلكي القطعي لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أنه ينفي ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يدعيه، وإذا لم ينف ذلك فالاعتماد حينئذ على الرؤية البصرية.

ومنهج دار الإفتاء المصرية يتمثل في أن الرؤية تكون لجميع الشهور؛ وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

كذلك الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وهناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق.

واللجان الشرعية العلمية موجودة في أنحاء جمهورية مصر العربية بأماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وعن كيفية نزول القمر تتمثل في خمس حالات:

- الحالة الأولى: أن يغرب قبل غروب الشمس.

- الحالة الثانية: أن يغرب مع غروب الشمس.

- الحالة الثالثة: أن يغرب بعد غروب الشمس وقبل الاجتماع بالشمس في كبد السماء.وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد الشهر؛ لأن الشهر لم يولد شرعًا.

- الحالة الرابعة: هي أن ينزل القمر بعد الشمس ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة من الاجتماع والافتراق بين الشمس والقمر.وفي هذه الحالة لا تنعكس أضواء الشمس على جرم القمر، مما يستحيل معه رؤية الهلال في هذه الحالة.

- الحالة الخامسة: أن يغيب القمر بعد غروب الشمس، بشرط أن يكون هذا المغيب بعد 15 ساعة و40 دقيقة أو أكثر من افتراق الشمس مع القمر، فإننا نثبت -إذا ما رُئي الهلال حينئذٍ- ولادة الشهر.