التنمية المحلية تغلق 25 ألف منشأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة أغلقت 25 ألف قهوة ومحل وورشة وسناتر تعليمية في 17 محافظة؛ بسبب مخالفاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومواعيد غلق المحال التجارية المنفذ من أول ديسمبر الماضي.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم، المذاع على فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الوزارة تواصلت مع المحافظين من أجل ضرورة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وكذلك المواصلات العامة.

ونوه مساعد الوزير، إلى أن «التنمية المحلية» أتاحت الضبطية القضائية لبعض الموظفين في جهات مختلفة، من أجل إتاحة تحصيل غرامة قيمتها 50 جنيها لغير الملتزمين، وتحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% للمحال، ومنع استخدام الشيشة في المقاهي، مع دوريات مستمرة في مختلف المحافظات، وتحصيل غرامة قدرها 4000 جنيه للمخالفين، مع غلق أولي لمدة أسبوع، وبعدها تراجع الوحدة المحلية التزامه، وتحدد فتح المحل من عدمه.

وأكد الدكتور خالد قاسم، أنه يمنع إجراء الحفلات والعزاء، وانتشار الأسواق الأسبوعية التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية، وتغلق دور المناسبات بشكل كامل، منوها إلى إغلاق قاعات في المنوفية والغربية والقاهرة، وكذلك سناتر وصل عددها إلى 2183 في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليمة والداخلية، التي أغلقت أكثر من 5000 مركز تعليمي في بداية العام، من أجل منع انتشار فيروس كورونا، وحرصا على صحة المواطنين المصريين.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، نوفمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، عاصمة مقاطعة هوبي، والتي انتقل خلالها عن طريق سوق اللحوم الحية في المدينة، وانتشر المرض في مختلف الدول وأصبح وباء عالمي في مارس الماضي، بحسب منظمة الصحة العالمية، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات.