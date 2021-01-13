«شعبة الأدوية» تدعو لوضع تسعيرة جبرية للقاح كورونا

دعا الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة الأدوية بالغرف التجارية، إلى وضع تسعيرة جبرية لبيع لقاح كورونا عند طرحه في الأسواق منعا للتلاعب في الأسعار، وحصول أكبر شريحة من المواطنين على اللقاح.

وأشار إلى أنه من المنتظر تلقي الفئات الحرجة وكبار السن للقاح كورونا بداية من شهر فبراير المقبل.

وكشف عن أنه مع نهاية شهر ديسمبر 2019 في الصين، لم تكن أي دولة مستعدة لمواجهة هذا الفيروس، بالإضافة إلى أنه لم يكن يعرف أحد عن هذا الفيروس معلومات تجعل هناك رؤية واضحة لمكافحته.

وتابع: كانت مصر وبعض الدول العربية والصين قد قامت بعمل تجارب سريرية على اللقاح الصيني والذي أثبت كفاءة عالية، وأعراض جانبية محدودة جدا، وتعاقدت مصر مع شركة سينوفارم الصينية لتوفير كمية من اللقاح.