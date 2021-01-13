الصحف العالمية تبرز مشاركة المخرج المصري علي العربي في مهرجان Sundance

أولت الصحافة العالمية المتخصصة في مجال السينما، اهتماما كبيرا بمشاركة الفيلم المصري «كباتن الزعتري»، للمخرج علي العربي في مهرجان Sundance، حيث تصدر الفيلم مواقع أبرز المواقع السينمائية والإخبارية، ومنها «hollywood reporter» وlos angeles times و«variety» و«screeen daily» و«deadline» وغيرها من المواقع.

وكشف مهرجان Sundance السينمائي، عن مشاركة الفيلم المصرى «كباتن الزعتري» للمخرج والمنتج علي العربي في المسابقة الرسمية للمهرجان، مساء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات المهرجان، الذي يقام فى ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو المهرجان الذى تنطلق فعالياته في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير، وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

فيلم «كباتن الزعتري»، جرى تصويره على مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للانتهاء من الفيلم بشكل نهائي، ليكون إجمالى العمل على الفيلم نحو 7 سنوات كاملة.

الفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلي العمل «محمود وفوزي»، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقين لديهما حلم احتراف كرة القدم، وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.

يرصد فيلم «كباتن الزعتري»، التغيير الذى يمر به بطلي الفيلم منذ المراهقة وحتى وصلا إلى عمر 25 عاما، وكيف يسعى الثنائي للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج على العربى، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفي المنتج الاستشارى للفيلم.

يذكر أن المخرج علي العربي، بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل فى عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان، لكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام، وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروى، وهو الدافع الأساسي الذي جعله يتحمس لتقديم فيلم «كباتن الزعتري».