فيديو.. "العربي الحديث" ينشر آخر ظهور للهارب محمد علي داخل "ديسكو"

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المقاول الهارب محمد علي، في أحد أماكن السهر الليلية "ديسكو" بإسبانيا مقر إقامته الحالي، بالتزامن مع تكرار دعواته للشباب المصريين للتظاهر ضد الدولة المصرية، والقيام بثورة ضد النظام الحاكم، حسبما نشر موقع "العربي الحديث".

وجود محمد علي داخل أحد الملاهي الليلية ليس بالأمر الجديد من محمد علي، الذي اعتاد وجوده في إسبانيا قضاء الوقت داخل الملاهي الليلية، حيث ظهر أكثر من فيديو قديم له بالشكل ذاته، فيما يتجه في وقت فراغه لتحريض المصريين على التظاهر من خلف الشاشات ويتحدث عن الفقراء وهو لا يعلم شيئًا عنهم.