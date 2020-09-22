رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. "العربي الحديث" ينشر آخر ظهور للهارب محمد علي داخل "ديسكو"

كتب:

الوطن
11:50 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
ظهور لمحمد علي في الديسكو

ظهور لمحمد علي في الديسكو

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المقاول الهارب محمد علي، في أحد أماكن السهر الليلية "ديسكو" بإسبانيا مقر إقامته الحالي، بالتزامن مع تكرار دعواته للشباب المصريين للتظاهر ضد الدولة المصرية، والقيام بثورة ضد النظام الحاكم، حسبما نشر موقع "العربي الحديث".

وجود محمد علي داخل أحد الملاهي الليلية ليس بالأمر الجديد من  محمد علي، الذي اعتاد وجوده في إسبانيا قضاء الوقت داخل الملاهي الليلية، حيث ظهر أكثر من فيديو قديم له بالشكل ذاته، فيما يتجه في وقت فراغه لتحريض المصريين على التظاهر من خلف الشاشات ويتحدث عن الفقراء وهو لا يعلم شيئًا عنهم.

اقرأ المزيد:

والدة المقاول الهارب محمد علي: "ابعت حقي.. دعوة مني تطيرك"

وائل غنيم: محمد علي نصاب وبيضحك على الناس.. وبيقول تحيا مصر من برشلونة

غنيم: محمد علي حكى إنه كان عاوز يعمل بدل العاصمة الإدارية "ديزني لاند"

والد محمد علي: لو أعرف إنه هيبقى كدة كنت دبحته.. وهدد يضربني بالجزمة