حكيم يطلق مسابقة عبر «إنستجرام».. والجائزة قضاء يوم في مزرعته مع الخيل

أعلن المطرب حكيم، إجراء مسابقة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهي اختيار أصحاب أفضل 10 تعليقات، على أن تكون الجائزة قضاء يوم كامل في مزرعته مع الخيل.

وكتب حكيم: «أحلى وقت لما بروح المزرعة، وأقضي الوقت مع الخيل، إيه رأيكم هختار عشرة من أصدقائي على الصفحة هعزمهم يقضوا يوم معايا في المزرعة ونركب خيل.. أحلى عشر تعليقات.. يومكم كله خير يارب».

وحصد حكيم 3 جوائز لأفضل مطرب أواخر العام الماضي، من مهرجانات ومؤسسات كرمته؛ إذ اختير في استفتاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كأفضل مطرب شعبي، ونال الجائزة ذاتها في استفتاء من «إحدى المجلات الخاصة، ومهرجان نجم العرب».

و طرح حكيم مؤخرا كليبه الجديد «أخبار الطقس»، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، وبعدها بساعات قليله سأل الجمهور عبر "انستجرام" عنه، قائلا: «مين صاحي دلوقتي ويكون سمع الأغنية الجديدة (أخبار الطقس) ويقولي رأيه إيه، وعلى فكرة أنا قاصد أعمل حاجة فيها فرحة وبهجة الأيام دي».

وانهالت تعليقات الجمهور عليه، مؤكدين أن الأغنية جميلة، ومصدر للرقص والبهجة، مطالبينه بأغانٍ مثل هذه النوعية خلال الفترة المقبلة.

وحقق حكيم نجاحا، أكتوبر الماضي، بتواجده في حفلين باحتفالات انتصارات أكتوبر، كانت الأولى بالمنصة، والأخرى بمنطقة الجلالة.

وأعرب المطرب خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن سعادته بالنجاح الذي حققه خلال احتفالات أكتوبر في مشروع الجلالة، التي أحياها وقدم من خلالها عددا من أشهر أغنياته.